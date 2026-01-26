Lake Monsters: il podcast hip-hop torna a Materia con i Mofos e Dj Vigor

I Mofos e Dj Vigor saranno i prossimi ospiti a Materia-Spazio libero della nuova puntata di Lake Monsters, il talk dal vivo dedicato all’hip hop.

INGRESSO GRATUITO, PRENOTA QUI IL TUO POSTO

L’appuntamento di venerdì 30 a Castronno, ore 21, mette in dialogo due diverse generazioni della scuola rap varesina segnando il debutto a Materia dei Mofos, trio che si è guadagnato l’attenzione della scena dopo la pubblicazione dell’omonimo album e una serie di live, tra cui la presenza al festival di San Fermo Rock the Jungle in apertura a Otr e Tormento, oltre al recentissimo concerto dello scorso weekend a Ispra organizzato da Blackworld, il collettivo co-organizzatore del podcast, le cui prime puntate sono visibili online su Youtube.

Insieme a Don Pexo e Habanero sul palco di Materia ci saranno in dialogo il giornalista Marco Tresca, Mantesam di Blackworld, la speaker di Noise Radio Arianna Bonazzi e appunto Vigor, di ritorno a Materia dopo la serata insieme a Esa in cui i due ripercorrevano la storia degli Otr e dei primi 30 anni del rap in Italia.

La discussione della nuova puntata di Lake Monster si concentrerà sulla traiettoria che unisce i nuovi collettivi alla storia dei pionieri per raccontare come l’esperienza della golden age italiana trovi oggi nuova linfa nelle produzioni locali. Un legame, quello tra generazioni, che nel disco dei Mofos è ricercato ed esplicito. Tracce come Il Groove, arricchita dagli scratch proprio di Vigor, o A Palla, che invece ospita una strofa di Esa, dimostrano una continuità diretta con l’eredità degli Otr.

