“Lake Monsters”: il podcast che racconta la scena hip hop del Varesotto

Il primo episodio con Blackworld, collettivo e movimento che unisce artisti del Lago Maggiore. La puntata online su Radio Materia e su YouTube

Lake Monsters Materia

A Materia ha preso vita la prima puntata di “Lake Monsters”, il nuovo podcast dedicato all’hip hop varesino. Un format pensato per raccontare le storie, le visioni e i percorsi di chi costruisce ogni giorno la scena rap locale, tra jam, collaborazioni e nuove forme di aggregazione.

L’idea di “Lake Monsters” nasce direttamente da “Provincia Inferno”, la serata di giugno, quando l’agorà di Materia ha ospitato musica e confronto, mescolando showcase e talk dal vivo. Da quell’incontro, il desiderio di dare continuità a un dialogo aperto sulla cultura urbana del territorio: un racconto mensile che unisce microfono e riflessione, tra performance e racconto collettivo.

Protagonisti del primo episodio sono stati i membri di Blackworld, realtà nata due anni fa sulle sponde del Lago Maggiore e cresciuta come un vero movimento culturale. Mantesam, Solo Pedro, Rasotony, LaClass e Sickness hanno portato sul palco la loro visione: fare rete, creare spazi e unire discipline – dal rap al beatmaking, dal video alla grafica – in un unico linguaggio condiviso.

Nel dialogo con Marco Tresca e Jacopo Gaio, conduttori della prima puntata del podcast, è emersa la forza di una provincia che vuole raccontarsi con autenticità, senza rincorrere le logiche dei grandi centri ma costruendo valore sul territorio. Sul palco anche un ospite d’eccezione, Fabio Kaso, che ha partecipato al dibattito sottolineando il bisogno di luoghi in cui il rap possa crescere come esperienza collettiva e non solo individuale.

“Lake Monsters” proseguirà con un nuovi episodi, ospitando artisti, collettivi e realtà indipendenti della provincia, con l’obiettivo di diventare una sorta di archivio vivente dell’hip hop varesino.

L’estratto audio e video della puntata inaugurale con Blackworld è disponibile sulle pagine di VareseNews e sui canali social di Materia.

Pubblicato il 17 Ottobre 2025
