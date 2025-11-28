Lake Monsters, la scena hip hop raccontata dal vivo a Castronno con Nettuan e Yule

Due generazioni, due percorsi diversi, una provincia e un disco che ne racconta le contraddizioni. Materia, la sede di VareseNews a Castronno, ha ospitato la terza puntata di Lake Monsters, il podcast registrato dal vivo realizzato in collaborazione con il collettivo Black World per raccontare la scena hip hop varesina. Ospiti dell’incontro Nettuan e Yule, protagonisti del progetto Culturale: il disco uscito a maggio unico per i suoi contenuti e il suo approccio.

L’odio, la provincia, la cultura

Il titolo dell’album non è casuale: Culturale è un richiamo diretto al celebre film L’Odio di Mathieu Kassovitz (1995), caposaldo del cinema di denuncia sociale. «Abbiamo voluto dare una sorta di seguito a quel racconto – hanno spiegato i due artisti – perché l’odio nelle periferie è spesso una questione culturale. Volevamo raccontare la nostra provincia con la stessa urgenza». Non a caso, la copertina dell’album riprende proprio un frame iconico del film.

L’intento non è solo estetico: Culturale è un disco nato spontaneamente ma con una coerenza profonda. «Le tracce si sono legate da sole, ci siamo accorti strada facendo che stavamo raccontando le nostre 24 ore, come nel film». E nel disco, la parola “cultura” ritorna spesso, come un manifesto.

Le radici e la scena

Nettuan e Yule vengono da esperienze musicali diverse: il primo con un background più rock e cantautorale, il secondo cresciuto nel freestyle e nel rap di strada. Insieme hanno trovato un punto d’incontro stilistico che li ha portati a lavorare a un album compatto, con sonorità che strizzano l’occhio al sound dei Club Dogo – citati esplicitamente – ma con un linguaggio personale e diretto.

Non mancano i riferimenti cinematografici e narrativi: Culturale è un concept involontario che riflette sulla provincia di oggi, sulla fatica di emergere e sul valore della scrittura. «Quello che conta per noi sono i testi – dice Yule – la profondità si è un po’ persa nella scena di oggi, tutto si assomiglia. Ma c’è un ritorno alla voglia di fare gruppo».

Lavoro, scrittura e indipendenza

Un tema ricorrente durante la serata è stato il rapporto tra musica e lavoro. Fare musica in provincia significa anche dover fare i conti con il tempo, le energie e le possibilità economiche. «Noi lavoriamo di giorno, scriviamo di notte – ha detto Nettuan – e a volte l’unico modo per scrivere è avere le basi in cuffia mentre si guida per lavoro».

La discussione ha seguito un filo diretto e sincero. Anche la produzione dell’album è stata fedele a questa linea: Culturale è uscito senza seguire le logiche di mercato, ignorando volutamente la tempistica “corretta” dei singoli e delle release. «Abbiamo detto: fanculo, lo facciamo uscire martedì e basta – hanno raccontato con ironia – ci interessava rimanere fedeli a noi stessi».

Il live, la scena e il futuro

La puntata si è conclusa con un lungo confronto tra gli artisti e il pubblico. Si è parlato di video musicali, dell’uso (o abuso) dei reel, delle difficoltà economiche di chi lavora in autonomia, e della necessità di creare una rete vera tra artisti. «Serve meno gelosia, più collaborazione» – ha detto Yule – «ci si fa il mazzo per fare tutto da soli, ma se ci aiutassimo di più la scena sarebbe più forte».

Il futuro? Per entrambi resta incerto ma aperto alla sperimentazione. Nettuan sta esplorando sonorità più cantate, Yule si sta muovendo verso territori elettronici e drum and bass. Entrambi però restano fedeli alla scrittura. «Scrivere è una necessità» – hanno concluso – «una roba patologica».

Lake Monster continua il suo viaggio dentro la scena hip hop locale, tra musica, parole e vita vera.