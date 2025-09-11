Varese News

Bagno di folla per Tormento a San Fermo, i Gorillas: “Organizzeremo altre manifestazioni”

Dopo il live di Tormento e Otierre, l'associazione di football americano è già al lavoro per nuovi appuntamenti in grado di unire sport e cultura urbana

Rock the Jungle - Tormento, Otr e Mofo

Ottimo riscontro per l’edizione 2025 di Rock the Jungle, che domenica 7 settembre ha portato oltre mille persone al Jungle Field “Nicolò De Peverelli” di San Fermo per una giornata di musica hip-hop, sport e partecipazione collettiva. In chiusura del festival il concerto di Tormento, che ha festeggiato i suoi 50 anni davanti al pubblico della sua città, trasformando il campo da football americano dei Gorillas Varese in un palcoscenico carico di emozione e identità.

“Una grande festa per tutta la città”

“Già nel pomeriggio, numerose associazioni del territorio hanno animato il campo, proponendo attività e giochi che hanno coinvolto i bambini e le famiglie del quartiere, creando un’atmosfera di comunità e partecipazione in attesa del concerto serale – commenta la realtà sportiva, organizzatrice dell’evento insieme a BlackandBlue e Tumiturbi -. È stato un viaggio nella storia e nel presente della musica hip-hop”.

Sul palco dei Gorillas Mofo, Big Bang Family dalla Svizzera, i leggendari Otierre (con Esa, Polare e Vigor) e al gran finale con Tormento, accompagnato da DJ Promo L’Inverso. Il rapper, headliner della serata e reduce dall’ultima edizione di Sanremo, ha emozionato i presenti con una grande performance e poi avuto modo di festeggiare il suo compleanno negli spogliatoi dei Gorillas, accolto da un abbraccio caloroso dei presenti e dei volontari del festival.

A rendere il tutto ancora più speciale – continua l’associazione – è stata la presenza di tantissime persone arrivate da fuori regione, trasformando Rock the Jungle in un vero e proprio raduno musicale hip-hop leggendario, che ha elevato il festival ad appuntamento di respiro nazionale per gli appassionati del genere pur mantenendo un altissimo grado di “varesinità”.

A rendere possibile l’evento è stata una rete compatta e affiatata: Gorillas Varese, padroni di casa, hanno messo a disposizione il campo, la logistica e soprattutto una squadra di volontari – tra genitori, atleti e amici – che ha gestito accoglienza e servizi con grande efficienza. Fondamentale anche il contributo di TuMiTurbi, che ha curato con professionalità l’area ristoro.

Un’esperienza che non finisce qui

L’impatto dell’evento non si è esaurito nella giornata di domenica. Grazie ai fondi raccolti, anche per il 2025 sarà garantita la partecipazione gratuita ai corsi di football per tutti i minorenni residenti a San Fermo e Valle Olona. Una scelta che punta a unire inclusione e accessibilità attraverso lo sport.

Ora, per i Gorillas Varese “si apre la fase di preparazione atletica in vista dei campionati Junior e Senior. Prosegue intanto anche il reclutamento di nuovi atleti, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più giovani e famiglie. Parallelamente, da punto di vista degli eventi, la partnership musicale con Black & Blue e TuMiTurbi non si fermerà durante la stagione sportiva saranno organizzati nuovi appuntamenti per unire sport e musica”.

Pubblicato il 11 Settembre 2025
