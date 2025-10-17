La Giornata della Meraviglia a San Fermo tra foto, disegni, caldarroste e bolle di sapone

Inaugurato a inizio settembre dal concerto di Tormento e Otr, il mese si eventi del SanFestival che ha animato il quartiere di San Fermo a Varese, si chiude domenica 19 ottobre in piazza Spozio con la prima Giornata della Meraviglia celebrata dal rione.

Sarà una giornata di festa, ricca di eventi per grandi e piccini coordinati dal Tavolo di Sviluppo di comunità e proposti dalle diverse assciazioni del territorio: dalla passeggiata storico-culturale tra i vicoli e i cortili di Penasca al pranzo in piazza, fino alla castagnata e ai laboratori creativi per bambini e famiglie.

Passeggiata nel rione e pranzo in piazza

La giornata si apre alle ore 10 con la Camminata tra passato e presente: una passeggiata guidata alla scoperta del quartiere, con partenza dal Belvedere De Bortoli, nel borgo storico di Penasca.

Il percorso si snoderà tra i vicoli del borgo antico e le strade del rione per concludersi intorno a mezzogiorno in piazza Spozio.

Il cuore del quartiere popolare per la prima volta si presenterà con grandi tavolate, e un banco gatronomico, per condividere un pranzo conviviale cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Castagne e laboratori per i più piccoli

Il pomeriggio si anima a partire dalle 15 con una tradizionale castagnata, che si protrarrà fino alle ore 19.

Contemporaneamente prenderà vita la Giornata della Meraviglia, con una serie di laboratori dedicati ai bambini e alle famiglie.

Ai bambini saranno proposti il gioco della meraviglia e il laboratorio per crere il braccialetto della meraviglia. Ci sarà anche uno spazio per disegnare la meraviglia e una mostra fotogradica allestita con gli scatti proposti dai residenti nei giorni scorsi e dedicati ad angoli, persone e prospettive di Meraviglia su San Fermo.

Alle 16.30 spazio a un momento di discussione a partire dalle immagini, cura del Centro per la Famiglia “La Casa di Varese”.

A chiudere la giornata, alle ore 18, uno spettacolo di bolle di sapone che regalerà un tocco di poesia e leggerezza alla festa conclusiva del SanFestival.