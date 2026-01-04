Le Alpi, un viaggio con Denis Falconieri nelle montagne che cambiano

Una serata con al centro le Alpi, le loro storie, la montagna, la vita, le tradizioni e anche il turismo. Una proposta che nasce dal desiderio di ascoltare Denis Falconieri, uno degli autori più esperti della Lonely Planet italiana. Lui vive in Val d’Aosta e conosce da vicino quei temi.

Da qui la guida che propone 50 itinerari da percorrere in auto, moto o camper, pensati per chi desidera esplorare l’arco alpino in modo consapevole e rispettoso dell’ambiente. I percorsi sono suddivisi equamente tra Italia ed estero: 25 itinerari attraversano le Alpi italiane e 25 si sviluppano oltreconfine, offrendo una visione ampia e integrata delle montagne europee. Ogni tragitto è accompagnato da mappe dettagliate e indicazioni chiare, tappa dopo tappa, lungo strade panoramiche e suggestive.

Lunedì 12 gennaio alle 21, negli spazi di Materia, è in programma un incontro dedicato alle montagne contemporanee, ai loro cambiamenti sociali e alle nuove forme di accoglienza. Al centro della serata ci sarà “Alpi on the Road”, il nuovo progetto editoriale di Lonely Planet, firmato da Denis Falconieri e realizzato con il supporto di UNCEM.

Il volume, che è uscito in libreria da pochi mesi, appartiene alla collana “on the road” di Lonely Planet e include quattro grandi itinerari classici, più lunghi e articolati, che toccano le principali località alpine. Gli altri 46 percorsi sono distribuiti tra le sette regioni alpine italiane – Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia – e i sette Paesi che, insieme all’Italia, fanno parte della Convenzione delle Alpi: Monaco, Francia, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Austria e Slovenia.

Un elemento centrale del progetto è la dimensione transnazionale degli itinerari, pensata per invitare i viaggiatori a superare i confini e a considerare le Alpi non come una barriera, ma come una cerniera tra popoli e territori. Molti percorsi partono dalle città e salgono verso la montagna, favorendo il dialogo tra contesti urbani e aree alpine.

Particolare attenzione è dedicata al turismo slow e sostenibile. Per ogni itinerario vengono suggerite attività che valorizzano un modo di viaggiare lento e rispettoso: sentieri, cammini, escursioni, ciclovie e anche esperienze legate alla mobilità ferroviaria, come i celebri trenini alpini che attraversano paesaggi spettacolari, dai grandi ghiacciai alle vette più iconiche.

La serata a Materia sarà quindi l’occasione per riflettere sulle Alpi di oggi e di domani, raccontate non solo come meta turistica, ma come territori vivi, in trasformazione, capaci di offrire nuove prospettive di viaggio e di relazione con l’ambiente.