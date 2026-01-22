L’ingresso è gratuito e l’orario di apertura va dalle 09 alle 18. L’evento si svolgerà presso il Museo del Tessile di Busto Arsizio con ingresso da Via Luigi Galvani 2, ed è completamente al coperto, garantendo lo svolgimento anche in caso di maltempo

Domenica 25 gennaio il Museo del Tessile di Busto Arsizio ospiterà la sesta edizione di “Modellismo al Museo”, l’evento dedicato al modellismo, ai giocattoli di ieri e di oggi e al collezionismo, rivolto ad appassionati, famiglie e curiosi di tutte le età.

All’interno della manifestazione sarà possibile trovare giocattoli moderni e vintage, modellismo statico e dinamico, fermodellismo, carte collezionabili, fumetti, action figures, videogames e retro-gaming, giochi da tavolo, oltre a Lego e mattoncini.

L’ingresso è gratuito e l’orario di apertura va dalle 09 alle 18. L’evento si svolgerà presso il Museo del Tessile di Busto Arsizio con ingresso da Via Luigi Galvani 2, ed è completamente al coperto, garantendo lo svolgimento anche in caso di maltempo.

I parcheggi sono nelle vicinanze della struttura, è possibile mangiare direttamente in loco ed è consentito l’accesso ai cani.

Per chi desidera partecipare come espositore, sono previsti spazi espositivi nudi da 3×2 metri al costo di 60 euro (non é necessaria partita iva o tesserino da hobbista).

Per informazioni è possibile chiamare inviare un messaggio WhatsApp al numero 351 5873326 o scrivere una mail all’indirizzo marketing@vale20.

L’evento è organizzato dall’associazione senza scopo di lucro “La LudoSofia”.