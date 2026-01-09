Nuovo polo logistico Agesp a Venegono Superiore: “Più efficienza e interventi rapidi”

È stato presentato questa mattina a Venegono Superiore il nuovo polo logistico di Agesp Ambiente per il Territorio, una struttura destinata a supportare in modo diretto e continuativo il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale. La nuova sede, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di collaborazione avviato tra il Comune e la società partecipata.

Galleria fotografica Il nuovo polo logistico di Agesp a Venegono Superiore 4 di 5

L’intervento nasce da un confronto condiviso tra amministrazione e Agesp che ha portato all’individuazione dell‘ex area per la raccolta differenziata di via Canalino, dietro al cimitero, come struttura idonea. L’area è stata riqualificata e trasformata in una base logistica in grado di ospitare mezzi, attrezzature e personale dedicati al servizio, consentendo ad Agesp una presenza stabile sul territorio di Venegono Superiore e garantendo maggiore tempestività negli interventi e continuità operativa.

«Si tratta di un intervento fortemente voluto, di cui sono particolarmente orgoglioso – ha detto il presidente di Agesp Ambiente Francesco Iadonisi – Dal punto di vista logistico e organizzativo è un’evoluzione di grande importanza: poter operare direttamente dal territorio comunale, senza dover spostare quotidianamente mezzi e personale da Busto Arsizio, rappresenta un valore aggiunto concreto per l’efficienza del servizio. Auspichiamo inoltre che questa base possa diventare un punto di riferimento anche per altri comuni della zona».

La nuova struttura rappresenta la sede operativa del servizio di igiene ambientale che Agesp svolge nel Comune di Venegono Superiore da circa un anno. Un periodo nel quale, secondo quanto riferito dalla società, sono già stati raggiunti risultati positivi: «Siamo molto soddisfatti di questo primo anno di gestione – ha spiegato il direttore generale di Agesp, Gianfranco Carraro – Si è registrato un aumento di alcuni punti percentuali della raccolta differenziata, a conferma della qualità del servizio e della collaborazione attiva dei cittadini. Nei prossimi mesi, inoltre, entreranno in funzione due nuovi distributori automatici per i sacchi della raccolta differenziata, dispositivi di ultima generazione che permetteranno il ritiro in qualsiasi giorno e fascia oraria. Inoltre la disponibilità della nuova base logistica consentirà una gestione più rapida di eventuali disguidi o situazioni di emergenza, oltre a un’ulteriore ottimizzazione del calendario di raccolta. Un assetto che permetterà di ridurre spostamenti aggiuntivi dei mezzi, con benefici sia in termini organizzativi sia di sostenibilità ambientale».

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio intrapreso dal Comune di Venegono Superiore insieme ad Agesp Ambiente per il Territorio, orientato all’evoluzione dei modelli di gestione dei rifiuti e della fiscalità ambientale. Tra il 2026 e il 2027 è previsto l’avvio del servizio di misurazione della frazione indifferenziata, passaggio propedeutico all’introduzione della tariffazione puntuale (Tarip).

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Venegono Superiore, Walter Fabiano Lorenzin, che ha sottolineato come nel primo anno di gestione non siano stati registrati disguidi significativi né particolari segnalazioni da parte dell’utenza. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato i cittadini per la collaborazione e per l’accoglienza positiva riservata alle novità introdotte, ricordando come sul territorio comunale siano ora stabilmente presenti sia le attività del tradizionale centro di raccolta di via Ferrarine sia quelle del nuovo polo logistico.

A concludere l’incontro è stato il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, che ha evidenziato come la collaborazione tra le amministrazioni comunali di Busto Arsizio e Venegono Superiore, attraverso Agesp, abbia dato vita a un modello di gestione “in house” del servizio di igiene ambientale, destinato a diventare un modello e ad essere proposto anche ad altre realtà interessate a questa forma organizzativa.