Paesaggi Sonori, l’ultimo appuntamento di gennaio è dedicato all’opera

Si avvia alla conclusione il calendario di gennaio di Paesaggi Sonori, il progetto culturale che intreccia musica e territorio nell’Alto Varesotto. L’ultimo appuntamento del mese è in programma sabato 31 gennaio alle ore 21 all’Auditorium Bruno Compagnoni di Maccagno, con il concerto dal titolo Una serata all’Opera.

L’evento conferma e rinnova la collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano iniziata lo scorso anno. Elena Piva all’arpa e Luca Stocco all’oboe presenteranno una nutrita serie di trascrizioni tratte dal grande repertorio operistico: le arie di Rossini (il barbiere di Siviglia), Bellini (Norma), Donizetti (L’elisir d’amore), Verdi (Traviata e Rigoletto) e Mascagni (Cavalleria Rusticana) faranno bella mostra di sé grazie ad una serie di arrangiamenti a volte spettacolari. Non va dimenticato che la prassi della trascrizione operistica nasce nel diciannovesimo secolo in assenza dei mezzi di riproduzione sonora: fungeva quindi da divulgatore culturale e permetteva che i momenti clou delle varie opere potessero essere fatti conoscere anche al di fuori del luogo fisico del teatro d’opera stesso.

Elena Piva si diploma in Arpa presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze nel 1992 con il massimo dei voti e la lode e si perfeziona in seguito con docenti di fama internazionale quali J. Borot, F. Pierre, J. Liber e U. Holliger. Nel 2000 ottiene il posto di Prima Arpa presso l’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, ruolo che occupa tutt’oggi. Luca Stocco inizia gli studi nel ’94 con il Maestro Giovanni Brianti al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano diplomandosi con il massimo dei voti. Successivamente frequenta il Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano (CH) con il professore Hans Elhorst diplomandosi con lode nel 2007. Dal ’99 al 2003 frequenta vari corsi e master con il maestro Luca Vignali (primo oboe del teatro dell’Opera di Roma). Dal 2004 ha collaborato nei ruoli di primo/secondo oboe e corno inglese in moltissime orchestre, tra cui appunto l’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”.

L’ingresso a tutti gli eventi di Paesaggi Sonori è libero e gratuito, ma è possibile lasciare un’offerta per sostenere il progetto. Paesaggi Sonori è un progetto di Momenti Musicali in partenariato con la Pro Loco di Cuvio e l’Accademia Musicale Pietro Bertani di Luino. Gode del sostegno inoltre del Comune di Maccagno, del Comune di Marchirolo, di Fondazione Comunitaria del Varesotto e di alcuni sostenitori privati, in collaborazione anche con l’Orchestra Sinfonica di Milano.