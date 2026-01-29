Per lo sfregio di Leggiuno la Corte d’Appello conferma la condanna a 5 anni e 4 mesi

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Varese per un caso di sfregio avvenuto a Leggiuno anni fa che ha visto interpreti di questa storia due donne. La quinta sezione penale ha rigettato i motivi di ricorso della difesa, ribadendo la condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione per l’imputata.

Il verdetto d’appello giunge a distanza di tempo dalla sentenza di primo grado del giugno 2024, quando il collegio giudicante aveva accolto la richiesta dell’accusa, riconoscendo la gravità del reato commesso: uno sfregio permanente al volto.

Al centro del processo, ancora una volta, il dolore e la richiesta di giustizia della vittima costituitasi parte civile e rappresentata in giudizio dall’avvocato Augusto Basilico. I giudici milanesi hanno riconosciuto la solidità dell’impianto accusatorio, pertanto la pena inflitta in prima istanza non ha subito riduzioni.

Restano ora da attendere le motivazioni della sentenza, che chiariranno i passaggi logici che hanno portato la Corte a blindare il verdetto di Varese.

I fatti come si ricorderà si riferiscono a quanto avvenne in un bar sulla provinciale a Leggiuno a ottobre 2020 quando la parte offesa, una ragazza nemmeno trentenne, al giorno del suo compleanno incontrò la ex rivale in amore. Anche qui sguardi, occhiate, e la decisione di vedersi fuori dal bar per un brindisi finito nel peggiore dei modi: un bicchiere rotto che colpisce al volto la festeggiata che subisce uno sfregio permanente ala faccia. Da qui era partito un lungo percorso di ricostruzione del volto della vittima e contestualmente l’attivazione dell’azione penale che ha portato alla pronuncia in primo grado e ora anche in Appello.