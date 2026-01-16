Varese News

Archivio

Saronno, apprensione per la scomparsa di una ragazza di 14 anni

L’appello è stato diffuso anche dall’Associazione Penelope Lombardia, che invita a contattare subito il 112 in caso di segnalazioni

Generico 12 Jan 2026

È stata diffusa in queste ore una segnalazione di scomparsa che riguarda Isabel Carbone, 14 anni, residente a Saronno. La ragazza risulta irreperibile da martedì 13 gennaio e l’appello è stato rilanciato anche dall’Associazione Penelope Lombardia, che si occupa di persone scomparse.

Secondo le informazioni diffuse, Isabel è alta circa 1 metro e 60, ha corporatura magra, capelli castani scuro e occhi verdi. Presenta un piercing al naso. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloni di una tuta blu del Paris Saint Germain, scarpe nere Nike, un giubbotto Blauer nero lucido con cappuccio in pelo marroncino e aveva con sé uno zaino grigio North Face. Il telefono cellulare risulta spento.

Trattandosi di una minorenne, viene segnalato che potrebbe trovarsi in difficoltà. Le ricerche sono in corso e l’invito è a prestare la massima attenzione.

Chiunque avesse informazioni utili o dovesse riconoscerla è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine al numero 112 oppure l’Associazione Penelope Lombardia al 380 7814931.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 16 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.