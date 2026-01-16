Saronno, apprensione per la scomparsa di una ragazza di 14 anni

È stata diffusa in queste ore una segnalazione di scomparsa che riguarda Isabel Carbone, 14 anni, residente a Saronno. La ragazza risulta irreperibile da martedì 13 gennaio e l’appello è stato rilanciato anche dall’Associazione Penelope Lombardia, che si occupa di persone scomparse.

Secondo le informazioni diffuse, Isabel è alta circa 1 metro e 60, ha corporatura magra, capelli castani scuro e occhi verdi. Presenta un piercing al naso. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloni di una tuta blu del Paris Saint Germain, scarpe nere Nike, un giubbotto Blauer nero lucido con cappuccio in pelo marroncino e aveva con sé uno zaino grigio North Face. Il telefono cellulare risulta spento.

Trattandosi di una minorenne, viene segnalato che potrebbe trovarsi in difficoltà. Le ricerche sono in corso e l’invito è a prestare la massima attenzione.

Chiunque avesse informazioni utili o dovesse riconoscerla è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine al numero 112 oppure l’Associazione Penelope Lombardia al 380 7814931.