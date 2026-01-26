Zootropolis 2 torna al cinema a Varese con Cinemakids

La coppia di detective più amata del regno animale torna sul grande schermo con Zootropolis 2, al cinema Nuovo domenica 1 febbraio alle ore 15. È il nuovo appuntamento diCinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie promossa da Filmstudio 90 e ospitata dal Cinema teatro Nuovo di viale dei Mille a Varese.Il secondo appuntamento è in programma domenica 1° febbraio con Zootropolis 2.

Judy Hopps, l’inarrestabile coniglietta e il suo improbabile socio Nick Wilde, la volpe, tornano a indagare insieme su un nuovo caso che sconvolge la città dei mammiferi: l’arrivo di un serpente, Gary De’Snake.

Per risolvere il mistero, i due protagonisti saranno costretti a lavorare sotto copertura e a esplorare zone inedite di Zootropolis, mettendo alla prova la loro collaborazione.

La proizione inizierà alle ore 15.

Biglietto unico a 5 euro.

Per maggiori informazioni www.filmstudio90.it oppure 0332 830063.

Durante tutta le proiezioni di CinemaKids è possibile organizzare feste di compleanno al cinema: invitando almeno 10 amici si paga per loro 4 euro e chi organizza entra gratis.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a: filmstudio90@filmstudio90.it.