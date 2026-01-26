Varese
Zootropolis 2 torna al cinema a Varese con Cinemakids
Domenica 1 febbraio alle ore 15 al Cinema Nuovo torna sul grande schermo La coppia di detective più amata del regno animale con una nuova indagine nella città dei mammiferi
La coppia di detective più amata del regno animale torna sul grande schermo con Zootropolis 2, al cinema Nuovo domenica 1 febbraio alle ore 15. È il nuovo appuntamento diCinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie promossa da Filmstudio 90 e ospitata dal Cinema teatro Nuovo di viale dei Mille a Varese.Il secondo appuntamento è in programma domenica 1° febbraio con Zootropolis 2.
Judy Hopps, l’inarrestabile coniglietta e il suo improbabile socio Nick Wilde, la volpe, tornano a indagare insieme su un nuovo caso che sconvolge la città dei mammiferi: l’arrivo di un serpente, Gary De’Snake.
Per risolvere il mistero, i due protagonisti saranno costretti a lavorare sotto copertura e a esplorare zone inedite di Zootropolis, mettendo alla prova la loro collaborazione.
La proizione inizierà alle ore 15.
Biglietto unico a 5 euro.
Per maggiori informazioni www.filmstudio90.it oppure 0332 830063.
Durante tutta le proiezioni di CinemaKids è possibile organizzare feste di compleanno al cinema: invitando almeno 10 amici si paga per loro 4 euro e chi organizza entra gratis.
Prenotazione obbligatoria scrivendo a: filmstudio90@filmstudio90.it.