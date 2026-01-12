Torna al Nuovo di Varese Cinemakids, la rassegna dedicata ai bambini

Torna a Varese l’appuntamento con Cinemakids, la rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie che porta sul grande schermo alcuni tra i film di animazione più recenti e apprezzati.

Le proiezioni si terranno al Cinema Nuovo di Varese, in viale dei Mille 39, con inizio sempre alle 15.00.

Il programma prende il via domenica 18 gennaio con Tony, Shelley e la luce magica. Protagonista è Tony, un ragazzo di undici anni nato con una caratteristica fuori dal comune: il suo corpo emana luce. Costretto a vivere protetto dal mondo esterno, la sua quotidianità cambia quando incontra Shelly, una misteriosa ragazza appena trasferita nel palazzo. Insieme daranno il via a un’avventura alla scoperta dell’origine di strane presenze oscure che sembrano inghiottire la luce del sole.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 1° febbraio con Zootropolis 2. Judy Hopps e Nick Wilde tornano a indagare su un nuovo caso che sconvolge la città dei mammiferi: l’arrivo di un serpente, Gary De’Snake. Per risolvere il mistero, i due protagonisti saranno costretti a lavorare sotto copertura e a esplorare zone inedite di Zootropolis, mettendo alla prova la loro collaborazione.

La rassegna prosegue domenica 15 febbraio con La piccola Amélie, una raffinata produzione dell’animazione europea. Il film racconta il mondo visto attraverso gli occhi di Amélie, una bambina di due anni curiosa e attenta alle persone che la circondano. Fondamentale è il rapporto con la sua tata Nishio-san, grazie al quale Amélie inizia a scoprire le meraviglie dell’universo.

La prima parte di Cinemakids si chiude domenica 1° marzo con SpongeBob – Un’avventura da pirati. Determinato a dimostrare il proprio valore, SpongeBob si lancia alla ricerca dell’Olandese Volante, leggendario pirata fantasma, dando vita a un’avventura tra creature marine, pirati e colpi di scena nelle profondità dell’oceano.

Nelle prossime settimane verrà annunciato il programma completo delle proiezioni da marzo a maggio.

Il biglietto d’ingresso per ciascuna proiezione è di 5 euro. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a filmstudio90@filmstudio90.it.