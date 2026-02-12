La piccola Amelie al Cinema Nuovo a Varese per CinemaKids

Domenica 15 febbraio alle ore 15 al Cinema Nuovo un film d’animazione per tutta la famiglia originale, poetico e letteralmente spaziale

Si intitola La piccola Amelie il film d’animazione in programma al cinema Nuovo domenica 15 febbraio alle ore 15. Si tratta del nuovo appuntamento di CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie promossa da Filmstudio 90 e ospitata dal Cinema teatro Nuovo di viale dei Mille a Varese.

Il film è un omaggio alla naturale curiosità dei bambini che li porta ad esplorare il mondo e perfino lo spazio infinito. Sempre a partire dalla relazione, in questo caso tra la piccola protagnista e la sua tata.

La proizione inizierà alle ore 15.

Biglietto unico a 5 euro.

Per maggiori informazioni www.filmstudio90.it oppure 0332 830063.

Durante tutta le proiezioni di CinemaKids è possibile organizzare feste di compleanno al cinema: invitando almeno 10 amici si paga per loro 4 euro e chi organizza entra gratis.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a: filmstudio90@filmstudio90.it.