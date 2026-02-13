Varese News

A Busto Arsizio torna il Mercato Contadino tra specialità stagionali e a chilometro zero

Domenica 15 febbraio al Parco Comerio di Busto Arsizio immergiti nelle specialità del Mercato Contadino

Generico 09 Feb 2026

Domenica 15 febbraio il Mercato Contadino torna a Busto Arsizio, nel Parco Comerio, dalle ore 9.00 alle 13.00. Si potrà accedere all’area dagli ingressi di via Espinasse, via Magenta e via Silvio Pellico.

Il Mercato Contadino nasce dalla sinergia tra Slow Food Legnano APS, Slow Food Valle Olona APS e alcuni produttori del territorio, seguendo il modello delle esperienze già attive con successo nei mercati di Cantalupo, San Vittore Olona, Villa Cortese, Legnano, Ossona e Nerviano.

L’appuntamento ricorre ogni terza domenica del mese e propone un mercato agricolo dedicato alle eccellenze locali. I cittadini avranno la possibilità di acquistare direttamente dai produttori numerose specialità stagionali e a chilometro zero: salumi, pane e prodotti da forno, miele, formaggi, vino, olio, birra, riso, carne, farine, oltre a frutta e verdura di stagione.

Il Mercato Contadino è anche un prezioso momento di incontro tra chi produce e chi consuma, pensato per chi ha scelto di restare fuori dalla grande distribuzione e preferisce un contatto diretto con il pubblico. Questo scambio favorisce trasparenza, maggiore consapevolezza e la diffusione di informazioni utili su alimentazione e corretti stili di vita.

Promuovere le produzioni locali significa sostenere la tradizione,l’identità gastronomica del territorio, tutelare il paesaggio e incoraggiare biodiversità e stagionalità. I mercati a chilometro zero contribuiscono infatti a diffondere un modello di acquisto più responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Gli stessi produttori sono presenti anche negli altri appuntamenti mensili dell’Alto Milanese: a Villa Cortese (primo sabato del mese in Piazza della Quercia), a Cantalupo (prima domenica in Piazza Don Carlo Bianchi), a Ossona (secondo sabato in Piazza Litta Modignani), a Legnano (seconda domenica in Piazza Mercato), a San Vittore Olona (terzo sabato in Piazza Italia) e a Nerviano (quarta domenica in Piazza Chiesa Colorina).

Per rimanere aggiornati è possibile consultare la pagina Facebook :“Mercati Contadini Alto Milanese”.

Pubblicato il 13 Febbraio 2026
