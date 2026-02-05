A Malpensafiere un weekend di sfide tra studenti per le olimpiadi di robotica

Non solo Olimpiadi Invernali 2026. Nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 febbraio, a Malpensa Fiere va in scena un’altra competizione, dove al posto di sci e pattini ci sono robot, sensori e linee di codice. Nell’ambito di Expo Elettronica tornano le Olimpiadi Robotiche, iniziativa dedicata alla robotica educativa che coinvolge studenti delle scuole superiori di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.

Tecnologia e scuola al centro della sfida

Le Olimpiadi Robotiche rappresentano un’occasione concreta per portare le competenze STEM fuori dall’aula e metterle alla prova in un contesto reale, aperto al pubblico. Gli studenti si confrontano in una serie di prove che uniscono competizione e collaborazione, lavorando in squadra su progetti di programmazione e robotica educativa.

A partecipare sono le classi di dieci istituti scolastici:

I.T.I.S. “Giulio Riva” di Saronno (VA)

I.I.S. “A. Ponti” di Gallarate (VA)

I.S.I.S.S. “L. Geymonat” di Tradate (VA)

I.S.I.S. “Città di Luino – Carlo Volontè” di Luino (VA)

I.T.S. “Leonardo da Vinci” di Borgomanero (NO)

I.S. “Archimede” di Treviglio (BG)

I.S.I.S. “Bernocchi” di Legnano (MI)

I.I.S.S. “Bertrand Russel” di Garbagnate Milanese (MI)

I.S. “A. Volta” di Castel San Giovanni (PC)

I.I.S. “Alessandrini Mainardi” di Vittuone (MI)

Dalle gare di coding al robo-calcio

Organizzate da Makerslab.it in collaborazione con Blu Nautilus, le Olimpiadi Robotiche propongono diverse tipologie di sfide. Si va dalle competizioni più tecniche, come Line Follower e Robo-Labirinto, fino a prove dinamiche come il Robo Calcio. Tutte le attività sono pensate per sviluppare problem-solving, logica, creatività e spirito di squadra.

Con oltre cento istituti già coinvolti a livello nazionale, il progetto punta a diffondere l’accesso alle competenze digitali e tecnologiche, offrendo agli studenti un’esperienza pratica e gratuita, orientata alle professioni del futuro.

Expo Elettronica, vetrina dell’innovazione

Le Olimpiadi Robotiche si inseriscono nel contesto di Expo Elettronica, storica manifestazione che trasforma Malpensa Fiere in un grande temporary store dell’innovazione. Circa cento espositori da tutta Italia propongono elettronica di consumo, informatica, componentistica e soluzioni tecnologiche, con attenzione al risparmio e alla sostenibilità.

Uno spazio importante è dedicato anche alla tecnologia etica e alla cultura del riuso, grazie alla presenza dei volontari di Progetto Nuova Vita, impegnati nel recupero e nella rigenerazione di hardware destinato a scuole e progetti sociali. Completano il programma i mini talk curati da Sandit Libri, con momenti di approfondimento tecnico e divulgativo.

Un biglietto, più eventi

Con lo stesso biglietto d’ingresso, i visitatori possono accedere anche ai padiglioni di Malpensa Benessere e Malpensa Mineral & Bijoux, ampliando l’esperienza tra tecnologia, benessere e mondo dei minerali. Un fine settimana che unisce competizione, formazione e innovazione, confermando Malpensa Fiere come punto di riferimento per la divulgazione tecnologica e l’educazione alle competenze del futuro.