A Orago scocca l’ora del gioco: arriva la “oraCON 2026”

Sabato 7 marzo l’oratorio di via De Gasperi si trasforma in una cittadella del gioco tra tornei di Magic, Carcassonne e sessioni di ruolo. Ingresso gratuito per tutte le età

Non è solo una questione di dadi e pedine, ma di aggregazione, cultura e condivisione. Sabato 7 marzo, l’Oratorio di Orago aprirà le sue porte alla oraCON 2026, un festival interamente dedicato al gioco “intelligente” che promette di coinvolgere generazioni diverse, dai bambini di 7 anni fino ai veterani del tavolo verde.

Un’intera giornata dedicata alla strategia

Il programma è fittissimo: i cancelli di via De Gasperi 3 apriranno alle 9.30 e le attività proseguiranno fino a mezzanotte. Gli spazi dell’oratorio saranno suddivisi in aree tematiche per accogliere ogni anima del mondo ludico:

Giochi da tavolo: una vasta ludoteca libera sarà a disposizione dalle 10.00 alle 18.00, con il clou fissato per il pomeriggio con il torneo di Carcassonne (ore 15.00).

Carte e Beyblade: spazio ai collezionisti e ai duellanti con dimostrazioni e tornei di Magic: The Gathering, oltre a momenti dedicati al fenomeno Beyblade.

Giochi di Ruolo: sessioni guidate per neofiti ed esperti previste sia al mattino che al pomeriggio. Alle 14.00 si terrà il panel “Dietro lo schermo”, un incontro dedicato ai segreti dei Master e alla creazione di avventure.

Il gran finale: il multitavolo notturno

La serata di oraCON non sarà da meno. Dalle 20.00 a mezzanotte è previsto un grande evento multitavolo di HelluvaTown, una modalità di gioco spettacolare che vedrà decine di partecipanti interagire contemporaneamente all’interno di un’unica, grande avventura collettiva.

Gioco come strumento educativo

L’iniziativa, che gode del patrocinio delle realtà locali, punta a valorizzare il gioco come strumento sociale e formativo. Per tutta la durata dell’evento sarà attiva un’area ristoro con cucina e bar, rendendo l’oratorio un centro vivo e accogliente per le famiglie.

“L’obiettivo è creare un momento di aggregazione che unisca le generazioni nel segno del divertimento sano”, spiegano gli organizzatori. L’ingresso è gratuito, ma per alcune attività specifiche è consigliata la prenotazione del posto per garantire a tutti la migliore esperienza di gioco possibile.