Dal fumetto ai treni, fino a Roma. Tre nuovi appuntamenti nel martedì di Radio Materia

Sono tre i nuovi appuntamenti con le trasmissioni di Radio Materia di oggi, martedì: il primo alle 15,15 con la nuova puntata de I Provinciali, alle 18,45 e alle 20,15 con La Biblioteca di Materia e il terzo con ABC di Gian Paolo De Tomasi.

15,15 I provinciali con la fumettista Vezzfinezz

Gloria Vezzaro, in arte Vezzfinezz, per ripercorrere i suoi primi passi nel mondo del fumetto e dell’illustrazione, esplorando il percorso che l’ha portata a costruire una propria identità artistica. Attraverso il suo racconto analizzeremo come nasce un’illustrazione, quali sono le fasi tecniche e creative del suo lavoro e come si sviluppa il processo di illustrazione applicato al cinema e al fumetto.

Lo sguardo si allargherà poi sul presente e sul futuro dell’arte visiva, affrontando il tema dell’intelligenza artificiale: un cambiamento che sta ridefinendo il panorama creativo. Parleremo delle criticità, delle sfide etiche e professionali che ne derivano, ma anche delle nuove opportunità e prospettive per chi sceglie di rimanere artista in un mondo sempre più tecnologico.

18,45 e 20,15 Si parla di treni, stazioni e binari di ieri e di oggi

L’appuntamento di questa settimana con La Biblioteca di Materia, condotta da Ferdinando Giaquinto, vi porta a spasso tra le linee ferroviarie del Varesotto passando dai libri nella nostra biblioteca dello spazio libero di Varesenews. Insieme a Ferdi la voce dell’esperto Roberto Morandi, grande conoscitore di trasporti su rotaia e la musica di Radio Materia.

21,00 Si parla della lettera R ad ABC

Gian Paolo De Tomasi è pronto ad approfondire tra aneddoti, storie e musica la lettera R come Roma, rimpianti, rimorsi. Tra riflessioni, leggi strane, canzoni Gian Paolo vi terrà compagnia insieme a Sveva e Alessandro per un’ora e mezzo.