Fiamme in un garage a Cassano Magnago, attivate ARPA e ATS per verifiche sull’amianto
Intervento nella mattinata in via Campania dove le fiamme hanno interessato materiale custodito in un garage. Non ci sono feriti
Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, mercoledì, in un box a Cassano Magnago. L’allarme è scattato alle 10.30 in via Campania, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa e un’autobotte.
Le fiamme hanno interessato del materiale depositato all’interno del garage. I pompieri hanno rapidamente circoscritto e spento l’incendio, evitando che il rogo potesse propagarsi agli edifici vicini. Una volta domato il fuoco, le operazioni sono proseguite con lo smassamento del materiale combusto e con il cosiddetto minuto spegnimento, per escludere la presenza di eventuali focolai residui.
Durante l’intervento è emersa la possibilità che la copertura del box possa essere costituita da materiali contenenti fibre di amianto. Per questo motivo sono state attivate ARPA e ATS, che effettueranno le verifiche necessarie per accertare la natura dei materiali e valutare eventuali rischi. Sul posto era presente anche la polizia locale. Non si registrano feriti.
