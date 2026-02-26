Varese News

Fiamme in un garage a Cassano Magnago, attivate ARPA e ATS per verifiche sull’amianto

Intervento nella mattinata in via Campania dove le fiamme hanno interessato materiale custodito in un garage. Non ci sono feriti

Vigili del fuoco Cassano Magnago

Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, mercoledì, in un box a Cassano Magnago. L’allarme è scattato alle 10.30 in via Campania, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa e un’autobotte.

Vigili del fuoco Cassano Magnago

Le fiamme hanno interessato del materiale depositato all’interno del garage. I pompieri hanno rapidamente circoscritto e spento l’incendio, evitando che il rogo potesse propagarsi agli edifici vicini. Una volta domato il fuoco, le operazioni sono proseguite con lo smassamento del materiale combusto e con il cosiddetto minuto spegnimento, per escludere la presenza di eventuali focolai residui.

Durante l’intervento è emersa la possibilità che la copertura del box possa essere costituita da materiali contenenti fibre di amianto. Per questo motivo sono state attivate ARPA e ATS, che effettueranno le verifiche necessarie per accertare la natura dei materiali e valutare eventuali rischi. Sul posto era presente anche la polizia locale.  Non si registrano feriti.

Pubblicato il 26 Febbraio 2026
