Varese News

Life

Il pasticcio della scuola materna e la violenza sulle donne esibita in pubblico

Le principali notizie di giovedì in meno di 10 minuti

Generico 09 Feb 2026


Gallarate protagonista delle notizie principali del 12 febbraio con la vicenda della Fondazione delle Scuole Materne che ha travalicato il tema amministrativo, quello politico e rischia di finire anche in quello giudiziario. Sempre nella città dei due galli un caso di violenza sulle donne avvenuto in un parcheggio che si è concluso con l’arresto del compagno violento. Parliamo anche di elezioni amministrative e candidature da Luino a Somma Lombardo e di eventi del weekend. (immagine di copertina generata conl’IA)

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.