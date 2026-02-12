Il pasticcio della scuola materna e la violenza sulle donne esibita in pubblico
Le principali notizie di giovedì in meno di 10 minuti
Gallarate protagonista delle notizie principali del 12 febbraio con la vicenda della Fondazione delle Scuole Materne che ha travalicato il tema amministrativo, quello politico e rischia di finire anche in quello giudiziario. Sempre nella città dei due galli un caso di violenza sulle donne avvenuto in un parcheggio che si è concluso con l’arresto del compagno violento. Parliamo anche di elezioni amministrative e candidature da Luino a Somma Lombardo e di eventi del weekend. (immagine di copertina generata conl’IA)
