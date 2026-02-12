Il pasticcio della scuola materna e la violenza sulle donne esibita in pubblico



Gallarate protagonista delle notizie principali del 12 febbraio con la vicenda della Fondazione delle Scuole Materne che ha travalicato il tema amministrativo, quello politico e rischia di finire anche in quello giudiziario. Sempre nella città dei due galli un caso di violenza sulle donne avvenuto in un parcheggio che si è concluso con l’arresto del compagno violento. Parliamo anche di elezioni amministrative e candidature da Luino a Somma Lombardo e di eventi del weekend. (immagine di copertina generata conl’IA)