Il riscaldamento globale che si porta via il proverbio della Candelora

La Candelora è il nome con cui è popolarmente nota in italiano la festa della Presentazione al Tempio di Gesù, celebrata dalla Chiesa cattolica il 2 febbraio.

Molti sono i proverbi popolari che traggono auspici per il tempo futuro dalle condizioni in questa giornata. Il più noto recita in dialetto lombardo: “A la Madona da la Candelœura dol inverno a semm da fœura ma s’al fioca o tira vent, quaranta dì a semm anmò dent“.

Abbiamo voluto verificare negli ultimi 55 anni qualche correlazione statistica che possa avvalorare il proverbio.

Nel 2003 e nel 1993 fu ventoso nel giorno della Candelora ma nel 2003 il mese di febbraio fu poi molto mite (media 5.5°C) mentre freddo invernale nel 1993 (media 3°C). Anche pioggia o neve, come illustrato dal grafico, non hanno correlazione con la temperatura del mese seguente. Le nevicate del 1988 e 1999 furono seguite da un febbraio mite mentre quelle del 1996, 1978 e nel 2012 diedero inizio a un febbraio freddo o molto freddo.

Quello che invece è statisticamente significativo è l’aumento delle temperature (tendenza in verde) che in febbraio ha raggiunto 1.5°C dal 1967.

Curiosamente, nella stessa data, negli USA si traggono auspici da come esce dalla sua tana una marmotta a Punxsutawney, in Pennsylvania. Ma anche in questo caso, l’autorevole National Climatic Data Center del NOAA ha fatto una verifica sulle previsioni della marmotta e le ha trovate alquanto scarse, pressapoco come la previsione di testa o croce basandosi sul lancio di una moneta.