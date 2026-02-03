Il riscaldamento globale che si porta via il proverbio della Candelora
Funzionano ancora i detti popolari legati alle cadenze del calendario con alcuni fenomeni meteo? La risposta sta nei dati raccolti dall'Osservatorio negli ultimi decenni
È sempre il Centro geofisico prealpino a regalarci qualche chicca storico – meteorologica legata ad un mondo che non esiste più, quello dei proverbi. Non tanto perché ce li siamo dimenticati, quanto per il fatto che i mutamenti climatici hanno scombussolato anche i detti popolari.
Proprio come quello della Candelora, che viene spiegato di seguito: ha ancora senso “crederci”?
La Candelora è il nome con cui è popolarmente nota in italiano la festa della Presentazione al Tempio di Gesù, celebrata dalla Chiesa cattolica il 2 febbraio.
Molti sono i proverbi popolari che traggono auspici per il tempo futuro dalle condizioni in questa giornata. Il più noto recita in dialetto lombardo: “A la Madona da la Candelœura dol inverno a semm da fœura ma s’al fioca o tira vent, quaranta dì a semm anmò dent“.
Abbiamo voluto verificare negli ultimi 55 anni qualche correlazione statistica che possa avvalorare il proverbio.
Nel 2003 e nel 1993 fu ventoso nel giorno della Candelora ma nel 2003 il mese di febbraio fu poi molto mite (media 5.5°C) mentre freddo invernale nel 1993 (media 3°C). Anche pioggia o neve, come illustrato dal grafico, non hanno correlazione con la temperatura del mese seguente. Le nevicate del 1988 e 1999 furono seguite da un febbraio mite mentre quelle del 1996, 1978 e nel 2012 diedero inizio a un febbraio freddo o molto freddo.
Quello che invece è statisticamente significativo è l’aumento delle temperature (tendenza in verde) che in febbraio ha raggiunto 1.5°C dal 1967.
Curiosamente, nella stessa data, negli USA si traggono auspici da come esce dalla sua tana una marmotta a Punxsutawney, in Pennsylvania. Ma anche in questo caso, l’autorevole National Climatic Data Center del NOAA ha fatto una verifica sulle previsioni della marmotta e le ha trovate alquanto scarse, pressapoco come la previsione di testa o croce basandosi sul lancio di una moneta.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.