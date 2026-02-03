Il tour di Francesco Renga fa tappa a Legnano

Il tour di Francesco Renga farà tappa anche a Legnano: il cantautore sarà in concerto venerdì 23 ottobre 2026 al Teatro Galleria, nell’ambito di “LIVE TEATRI 2026”, la nuova tournée che lo vedrà protagonista nei principali teatri italiani tra ottobre e novembre del prossimo anno.

In gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”, Francesco Renga annuncia il nuovo tour, prodotto da Friends & Partners, che lo riporterà dal vivo in contesti più intimi dopo il successo dell’ultima tournée ANGELO–VENTI. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 4 febbraio su www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

Il tour prenderà il via il 3 ottobre da Milano al Teatro Arcimboldi e toccherà poi Napoli, Roma, Bari, Legnano, Firenze, Mantova, Brescia, Torino, Bologna e Padova. Sul palco, Renga ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera, rileggendo i grandi successi della sua discografia in una dimensione teatrale e raccolta.

Parallelamente, Francesco Renga è in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo (24–28 febbraio 2026) con “Il meglio di me”, un brano intenso e autobiografico che racconta un passaggio cruciale del suo percorso umano e artistico, tra fragilità, consapevolezza e crescita. Nella serata di venerdì 27 febbraio, dedicata alle cover, si esibirà insieme a Giusy Ferreri in “Ragazzo solo, ragazza sola”, versione italiana di “Space Oddity” di David Bowie, con testo di Mogol: un omaggio emozionante al grande artista britannico, a dieci anni dalla sua scomparsa, e a uno dei più importanti parolieri della musica italiana.

La partecipazione al Festival segna l’inizio di una nuova fase per il cantautore, che ha recentemente firmato con Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.

LIVE TEATRI 2026 – Le date

03 ottobre 2026 – Milano – Teatro Arcimboldi

07 ottobre 2026 – Napoli – Teatro Augusteo

09 ottobre 2026 – Roma – Teatro Brancaccio

17 ottobre 2026 – Bari – Teatro Team

23 ottobre 2026 – Legnano (MI) – Teatro Galleria

25 ottobre 2026 – Firenze – Teatro Verdi

28 ottobre 2026 – Mantova – Teatro Palaunical

30 ottobre 2026 – Brescia – Teatro Dis_Play

31 ottobre 2026 – Torino – Teatro Colosseo

03 novembre 2026 – Bologna – Europauditorium

06 novembre 2026 – Padova – Gran Teatro Geox

Info: www.ticketone.it – www.friendsandpartners.it