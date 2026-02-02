Intesa Sanpaolo chiude il 2025 con l’utile netto a 9,3 miliardi di euro
Risultati oltre le attese, forte generazione di capitale e ritorno cash per gli azionisti. La qualità del credito resta uno dei principali punti di forza del gruppo
Il 2025 si chiude per Intesa Sanpaolo con un utile netto di 9,3 miliardi di euro, in aumento del 7,6% rispetto all’anno precedente. Un risultato in linea con le indicazioni fornite al mercato e superiore agli obiettivi del Piano d’Impresa 2022-2025, che conferma la solidità, la resilienza e la capacità del gruppo di generare valore sostenibile in ogni scenario macroeconomico.
I DIVIDENDI
La redditività si mantiene elevata e strutturalmente sostenibile anche grazie a oltre 1 miliardo di euro allocato sull’utile ante imposte per azioni gestionali volte a rafforzare ulteriormente le prospettive future. Su queste basi, il gruppo prevede per il 2026 un utile netto intorno ai 10 miliardi di euro, a conferma di una traiettoria di crescita solida e visibile. Significativo il ritorno per gli azionisti.
All’assemblea viene proposta una distribuzione complessiva di 6,5 miliardi di euro di dividendi, di cui 3,2 miliardi già corrisposti come acconto a novembre 2025 e 3,3 miliardi come saldo da pagare a maggio 2026. A ciò si aggiunge un programma di buyback da 2,3 miliardi di euro, autorizzato dalla BCE, che potrà essere avviato a partire da luglio 2026.
CALANO I COSTI
Nel 2025 il risultato della gestione operativa cresce dell’1,5% rispetto all’anno precedente, con proventi operativi netti in aumento dello 0,6%. La dinamica è trainata soprattutto dalle commissioni nette (+6,3%) e dal risultato dell’attività assicurativa (+4,6%), oltre alla forte crescita del contributo delle attività e passività finanziarie valutate al fair value, a fronte di interessi netti in calo ma comunque su livelli superiori a quelli del 2023. I costi operativi risultano in diminuzione dello 0,6%, a testimonianza dell’elevata flessibilità nella gestione della base costi.
QUALITÀ DEL CREDITO
La qualità del credito resta uno dei principali punti di forza del gruppo. I crediti in sofferenza sono quasi azzerati, l’incidenza dei crediti deteriorati si mantiene su livelli tra i più bassi del sistema e il costo del rischio si attesta a 41 centesimi di punto, ridotti a 26 escludendo le rettifiche aggiuntive effettuate per favorire il de-risking.
UN PATRIMONIO SOLIDO
Sul fronte patrimoniale, al 31 dicembre 2025 il Common Equity Tier 1 ratio (è il rapporto tra il capitale versato e con gli impieghi ponderati per il rischio) raggiunge il 13,9%, in crescita di circa 110 punti base nell’anno e largamente superiore ai requisiti regolamentari, anche considerando gli impatti di Basilea 4, del contributo straordinario sulla “riserva extraprofitti” e della politica di distribuzione. Un livello che conferma la capacità di Intesa Sanpaolo di coniugare solidità patrimoniale, creazione di valore e sostegno all’economia reale, con circa 86 miliardi di euro di nuovo credito erogato a famiglie e imprese nel solo 2025.
