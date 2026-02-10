La panchina della Sestese affidata a Mirko Benin

Dopo l’esonero di Paolo Tomasoni la Sestese Calcio affida la guida della prima squadra a Mirko Benin. Già tecnico del settore giovanile biancoazzurro, Benin è un ex calciatore professionista che ha militato in Serie A con le maglie di Fiorentina e Como.

Con oltre quindici anni di attività come allenatore nelle categorie giovanili, il nuovo mister ha accettato l’incarico con immediatezza. La società tra Lago Maggiore e fiume Ticino ha sottolineato come Benin abbia «risposto presente alla nostra chiamata dimostrando un forte senso di appartenenza e di responsabilità».

Il club punta sulla sua professionalità e sul bagaglio di esperienze maturate sui campi di alto livello per raggiungere i risultati prefissati. Secondo la nota ufficiale, «il suo bagaglio di esperienze di campo ed extra campo, unitamente alla sua professionalità e alla sua etica del lavoro, saranno fattori fondamentali per guidare la squadra verso l’obiettivo».