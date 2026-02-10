La panchina della Sestese affidata a Mirko Benin
Cambio in panchina per la società biancoazzurra che sceglie la soluzione interna. L'ex professionista di Fiorentina e Como assume la guida della prima squadra
Dopo l’esonero di Paolo Tomasoni la Sestese Calcio affida la guida della prima squadra a Mirko Benin. Già tecnico del settore giovanile biancoazzurro, Benin è un ex calciatore professionista che ha militato in Serie A con le maglie di Fiorentina e Como.
Con oltre quindici anni di attività come allenatore nelle categorie giovanili, il nuovo mister ha accettato l’incarico con immediatezza. La società tra Lago Maggiore e fiume Ticino ha sottolineato come Benin abbia «risposto presente alla nostra chiamata dimostrando un forte senso di appartenenza e di responsabilità».
Il club punta sulla sua professionalità e sul bagaglio di esperienze maturate sui campi di alto livello per raggiungere i risultati prefissati. Secondo la nota ufficiale, «il suo bagaglio di esperienze di campo ed extra campo, unitamente alla sua professionalità e alla sua etica del lavoro, saranno fattori fondamentali per guidare la squadra verso l’obiettivo».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.