L’Insubria protagonista a Samarate: Claudio Bollentini ospite di FilosofArti

All’interno del prestigioso programma di FilosofArti 2026, l’Associazione culturale E20DVersi debutta nel festival con un evento che esplora il legame profondo tra autore e territorio. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 20.30 presso la suggestiva cornice di Villa Montevecchio.

La serata, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, si aprirà con un aperitivo seguito dall’incontro con lo scrittore varesino Claudio Bollentini.

La pubblicazione di Bollentini è una raccolta di romanzi brevi e racconti scritti tra il 2020 e il 2025. L’opera si struttura in due trilogie ideali: trilogia milanese e trilogia ticinese, racconti spaziano tra queste due aree geografiche, mantenendo come baricentro l’Insubria; temi centrali, la narrazione esalta la fisicità, la sensualità e il calore umano, descritti con un realismo che mette al centro l’amicizia e il dialogo; scenografia teatrale, le ambientazioni sono concepite per valorizzare il confronto e le relazioni tra le persone.

Il territorio come “Persona”

In linea con il tema di FilosofArti 2026 (Nodo-Reti/Persona-Comunità), il dibattito — introdotto e moderato da Emiliano Bezzon — analizzerà come il contesto geografico non sia un semplice sfondo. L’Insubria diventa un “interlocutore silenzioso” che influenza attivamente il ritmo e il linguaggio dell’autore. Raccontare il territorio significa, per Bollentini, plasmarne l’immaginario e custodirne la memoria.

L’autore

Claudio Bollentini, nato a Milano nel 1963, è un esperto di comunicazione e nuovi media. Divide la sua vita tra l’alto Varesotto e il Piemonte, e negli ultimi anni si è distinto per la creazione di blog e testate giornalistiche dedicate al web.