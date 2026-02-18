Lutto nel mondo del calcio: la Pro Patria piange la scomparsa di Christian Jidayi

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Christian Jidayi, ex difensore che nella sua carriera ha vestito anche la maglia della Pro Patria. La notizia ha colpito profondamente l’ambiente sportivo di Busto Arsizio, dove il calciatore è ricordato per la sua serietà e l’impegno dimostrato durante la sua permanenza allo stadio “Speroni”.

Il cordoglio della società biancoblu

Non appena appresa la tragica notizia, la società di via Ca’ Bianca ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza ai familiari. In una nota ufficiale, la presidente Patrizia Testa e tutto il club hanno manifestato il proprio dolore, sottolineando le qualità umane oltre che tecniche dell’atleta. Jidayi aveva fatto parte della rosa bustocca nella stagione 2015/16, un’annata complessa in cui il difensore si era distinto per la sua costante disponibilità nei confronti della squadra e dei compagni.

Un professionista esemplare allo “Speroni”

Nonostante sia rimasto a Busto Arsizio per una sola stagione, Christian Jidayi aveva lasciato un segno positivo nell’ambiente dei tigrotti. «La presidente Patrizia Testa – si legge nel comunicato diffuso dalla società Aurora Pro Patria 1919 – e tutta la società si stringono con affetto a Vanessa e alla famiglia di Christian Jidayi con il ricordo di un atleta disponibile che ha vestito con professionalità la maglia della Pro Patria». Un messaggio semplice e sentito che ricalca lo stile della dirigenza biancoblu, sempre attenta ai legami umani creati nel tempo.

Il dolore dei tifosi e del mondo del calcio

Il cordoglio della Pro Patria si unisce a quello di molte altre società in cui Jidayi ha militato durante la sua carriera professionistica. Anche i tifosi biancoblu, attraverso i canali social e i forum dedicati, stanno inviando messaggi di affetto alla famiglia, ricordando la correttezza di un giocatore che, pur nel breve periodo trascorso in città, ha onorato i colori del club. La società ha concluso la nota ufficiale rinnovando «le più sentite condoglianze» a tutti i cari del calciatore scomparso.

Terminata la carriera da giocatore, era diventato agente della Polizia provinciale. È stato trovato senza vita nella pineta di Lido Adriano dopo l’allarme lanciato dai colleghi per la sua assenza ingiustificata. A denunciare la scomparsa era stato il fratello William. Le autorità, che hanno rinvenuto il corpo nei pressi della chiesa locale, ipotizzano un gesto volontario.