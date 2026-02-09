Neos vola più in alto con CPFlight: due nuovi simulatori per formare gli equipaggi del futuro

Un investimento che guarda lontano, mettendo al centro le persone e la qualità. Neos, compagnia aerea parte di Alpitour World, annuncia una nuova partnership strategica con CPFlight, leader mondiale nella simulazione aerea. L’accordo prevede l’installazione di due simulatori di ultima generazione firmati dall’azienda italiana, progettati per riprodurre con estrema fedeltà le condizioni operative di volo.

I nuovi simulatori entreranno nel Training & Operations Center di Neos, uno spazio pensato come luogo di apprendimento continuo, crescita professionale e condivisione delle competenze tra equipaggi e personale di terra. Non solo addestramento tecnico, ma un vero e proprio hub culturale, dove qualità ed eccellenza diventano patrimonio comune dell’organizzazione.

Con questa operazione Neos internalizza una parte cruciale delle attività di addestramento, rafforzando un modello fondato su continuità, innovazione e controllo diretto dei processi formativi. Una scelta che riflette la visione della compagnia: perseguire l’eccellenza come valore trasversale, capace di guidare sia l’esperienza di viaggio – costruita sull’equilibrio tra comfort e sicurezza – sia la crescita delle persone che contribuiscono ogni giorno al successo del brand.

“Neos ha intrapreso da tempo la strada per valorizzare appieno le proprie risorse, – commenta il comandante Davide Borsotti, Head of Training di Neos – identificando la formazione interna come il veicolo principale per il raggiungimento di questo obiettivo strategico. L’introduzione di due simulatori Boeing 737 FBS all’interno della nostra organizzazione rappresenta un nuovo e significativo impulso. Questo investimento non solo ci permette di sviluppare ulteriormente le nostre capacità addestrative, ma ci consente anche di posizionare Neos come una realtà di riferimento nel settore, specialmente a partire dalle prime fasi del Type Rating.

L’internalizzazione di questa componente essenziale dell’addestramento arricchisce in modo importante la formazione erogata dal nostro ATO (Approved Training Organization) e, contestualmente, apre nuove e più ampie capacità e possibilità addestrative per la nostra organizzazione nel rispetto delle normative previste dal nostro COA (Certificato Operatore Aereo)” .

Per CPFlight l’accordo rappresenta un ulteriore riconoscimento di un percorso di crescita che la vede affermarsi come partner tecnologico di riferimento per compagnie aeree e centri di addestramento a livello internazionale.

“Essere stati scelti da Neos per supportare il loro Training Center è per noi motivo di grande orgoglio – commenta Andrea Prodissi, CEO di CPFlight – È una collaborazione che valorizza il nostro impegno nell’innovazione e nella precisione, frutto di un know-how sviluppato in oltre vent’anni di lavoro nel mondo dei simulatori di volo, e che ci spinge a continuare a investire in soluzioni sempre più performanti e affidabili”.

Con l’ingresso dei due nuovi simulatori, Neos rafforza anche il proprio ruolo di vettore di primo piano dello scalo di Milano Malpensa per capacità offerta e conferma la strategia di investimento nella formazione dei piloti, nella sicurezza operativa e nell’evoluzione delle risorse interne.