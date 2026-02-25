ORIENT–HUB, due giornate a Busto Arszio per orientarsi tra ITS e università
Il 5 e 6 marzo dalle 10 alle 14 le Sale Gemelle del Museo del Tessile ospiteranno la seconda edizione dell'evento dedicato ai giovani dai 16 ai 34 anni che desiderano orientarsi nel proprio percorso di studi e nel mondo del lavoro. Il boom degli ITS
Due giornate per orientarsi tra università, formazione professionale post diploma e opportunità occupazionali. Il 5 e 6 marzo dalle 10 alle 14 le Sale Gemelle del Museo del Tessile ospiteranno la seconda edizione di ORIENT–HUB, evento, promosso dall’amministrazione comunale, in particolare dall’assessorato alle politiche educative, dedicato ai giovani dai 16 ai 34 anni che desiderano orientarsi nel proprio percorso di studi e nel mondo del lavoro.
«L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare ragazzi e ragazze nella scelta del proprio futuro», dichiara l’assessore all’istruzione del Comune di Busto Arsizio, Chiara Colombo che con il suo assessorato ha lavorato per coinvolgere tutte le scuole superiori della città, «tutti istituti di grande eccellenza». Le due giornate sono pensate come uno spazio di incontro diretto tra
giovani, aziende, enti di formazione e istituti scolastici.
Nella prima giornata, giovedì, sono previsti interventi e speech, mentre venerdì i ragazzi potranno muoversi liberamente negli stand e scoprire le varie realtà presenti.
Saranno presenti: ITS Cosmo, ITS Incom, IATH, Mobilità Academy Malpensa, LIUC –Università Carlo Cattaneo, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi dell’Insubria, Confcommercio, Centro per l’Impiego, Samsic, Vector S.p.A.
Presente anche il servizio Informagiovani del progetto comunale Fili Urbani.
«Ai ragazzi – aggiunge l’assessore Colombo – sarà data la possibilità dialogare con diverse e prestigiose realtà formative, in modo che possano capire cosa offre il territorio per quanto riguarda i percorsi universitari e degli ITS e cosa richiede il territorio dal punto di vista professionale e lavorativo. Sarà un’opportunità per compiere una scelta adeguata e responsabile, considerando le evo
Durante l’evento i ragazzi potranno:
– incontrare Università e ITS, scoprire corsi, modalità di accesso e sbocchi professionali;
– partecipare a workshop tematici;
– ascoltare testimonianze di giovani professionisti e aziende;
– ricevere supporto pratico su CV, colloqui di lavoro, soft skills e orientamento psico-
pedagogico.
Il programma per la giornata di giovedì 5 marzo:
Ore 10:00: Introduzione e saluti istituzionali del sindaco Emanuele Antonelli e dell’assessore
Chiara Colombo
Ore 10:05: ConfCommercio – Rudy Collini
Ore 10:15: Centro per l’impiego – Marta Tosi
Ore 10:25: Samsic – Giuseppe Zingale
Ore 10:35: Università Liuc -Paolo Crespi
Ore 10:45: Fondazione ITS MOBILITA’ ACADEMY
Ore 10:55: Fondazione ITS COSMO – Simona Pettini
Ore 11:05: Fili Urbani – Sergio Ceriotti.
