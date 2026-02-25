ORIENT–HUB, due giornate a Busto Arszio per orientarsi tra ITS e università

Due giornate per orientarsi tra università, formazione professionale post diploma e opportunità occupazionali. Il 5 e 6 marzo dalle 10 alle 14 le Sale Gemelle del Museo del Tessile ospiteranno la seconda edizione di ORIENT–HUB, evento, promosso dall’amministrazione comunale, in particolare dall’assessorato alle politiche educative, dedicato ai giovani dai 16 ai 34 anni che desiderano orientarsi nel proprio percorso di studi e nel mondo del lavoro.

«L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare ragazzi e ragazze nella scelta del proprio futuro», dichiara l’assessore all’istruzione del Comune di Busto Arsizio, Chiara Colombo che con il suo assessorato ha lavorato per coinvolgere tutte le scuole superiori della città, «tutti istituti di grande eccellenza». Le due giornate sono pensate come uno spazio di incontro diretto tra

giovani, aziende, enti di formazione e istituti scolastici.

Nella prima giornata, giovedì, sono previsti interventi e speech, mentre venerdì i ragazzi potranno muoversi liberamente negli stand e scoprire le varie realtà presenti.

Saranno presenti: ITS Cosmo, ITS Incom, IATH, Mobilità Academy Malpensa, LIUC –Università Carlo Cattaneo, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi dell’Insubria, Confcommercio, Centro per l’Impiego, Samsic, Vector S.p.A.

Presente anche il servizio Informagiovani del progetto comunale Fili Urbani.

«Ai ragazzi – aggiunge l’assessore Colombo – sarà data la possibilità dialogare con diverse e prestigiose realtà formative, in modo che possano capire cosa offre il territorio per quanto riguarda i percorsi universitari e degli ITS e cosa richiede il territorio dal punto di vista professionale e lavorativo. Sarà un’opportunità per compiere una scelta adeguata e responsabile, considerando le evo

Il boom degli ITS Insieme alle università, assoluti protagonisti sono gli Istituti post diploma, una scelta verso cui si orienta un numero sempre maggiore di studenti. «Dieci anni fa – spiega Paolo Zuffinetti di ITS Incom – siamo partiti con un corso da 20 studenti; quest’anno abbiamo 12 corsi biennali e 3 corsi annuali, per un totale di 600 iscritti. Abbiamo due dormitori, uno a Legnano e uno a Busto, per ospitare i fuori sede e, oltre all’indirizzo informatico, proponiamo percorsi orientati ai servizi per le aziende e al turismo». La scelta dell’ITS non coinvolge solo chi esce dalle scuole superiori: «Due terzi dei nostri studenti sono neodiplomati; un terzo ha dai 22 anni in su. Abbiamo diversi laureati che vogliono professionalizzarsi e persone che necessitano di ricollocarsi nel mondo del lavoro, perché il valore aggiunto degli ITS è il collegamento diretto con le imprese del territorio». Dati confermati anche da Stefano Loncao di IAHT: «Il 98% degli studenti ha un contratto di lavoro al termine del percorso professionale», sottolinea. Oltre alla pratica, è stata evidenziata l’importanza della trasmissione delle competenze, dei saperi trasversali e della formazione del pensiero critico. Il terziario ha bisogno di personale Le due giornate di orientamento offriranno anche l’opportunità di relazionarsi con le imprese del territorio. Sarà presente anche Confcommercio, che ha accolto con grande entusiasmo l’iniziativa: «Il terziario ha grande bisogno di personale e di ricambio generazionale – spiega il presidente di Confcommercio Ascom Busto Arsizio e Medio Olona – in particolare di giovani che sappiano portare innovazione e digitalizzazione. Saremo presenti per portare la nostra testimonianza e dire che fare il commerciante è bello».

Durante l’evento i ragazzi potranno:

– incontrare Università e ITS, scoprire corsi, modalità di accesso e sbocchi professionali;

– partecipare a workshop tematici;

– ascoltare testimonianze di giovani professionisti e aziende;

– ricevere supporto pratico su CV, colloqui di lavoro, soft skills e orientamento psico-

pedagogico.

Il programma per la giornata di giovedì 5 marzo:

Ore 10:00: Introduzione e saluti istituzionali del sindaco Emanuele Antonelli e dell’assessore

Chiara Colombo

Ore 10:05: ConfCommercio – Rudy Collini

Ore 10:15: Centro per l’impiego – Marta Tosi

Ore 10:25: Samsic – Giuseppe Zingale

Ore 10:35: Università Liuc -Paolo Crespi

Ore 10:45: Fondazione ITS MOBILITA’ ACADEMY

Ore 10:55: Fondazione ITS COSMO – Simona Pettini

Ore 11:05: Fili Urbani – Sergio Ceriotti.