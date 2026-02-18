Varese News

Varese Laghi

Perdita d’acqua a Luvinate, avviato l’intervento di riparazione

Lereti informa che potrebbero esserci cali di pressione e fenomeni di intorbidimento

rete idrica

Importante perdita d’acqua a Luvinate, in via Vittorio Veneto. È già in corso l’intervento di ripristino, che però potrebbe comportare disagi per la zona del centro e della periferia Ovest, verso Barasso (la foto è generica e d’archivio).

Lereti del gruppo Acinque comunica infatti che è già stata avviata la riparazione della perdita: l’attività comporta la sospensione dell’erogazione idrica oltre a cali di pressione e fenomeni di intorbidimento dell’acqua distribuita in Via Vittorio Veneto, Via Postale Vecchia, Via San Vito, Via Mazzini, Via Mazzorin, Via Panera, Via Bianchi, Via Rossi, Via Cavour, Via Scirello.

L’intervento, salvo imprevisti, verrà completato entro la serata di oggi, mercoledì 18 febbraio.

Il personale di Lereti attuerà tutte le modalità tecniche e organizzative al fine di limitare il più possibile i disagi per gli utenti.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.