Perdita d’acqua a Luvinate, avviato l’intervento di riparazione

Importante perdita d’acqua a Luvinate, in via Vittorio Veneto. È già in corso l’intervento di ripristino, che però potrebbe comportare disagi per la zona del centro e della periferia Ovest, verso Barasso (la foto è generica e d’archivio).

Lereti del gruppo Acinque comunica infatti che è già stata avviata la riparazione della perdita: l’attività comporta la sospensione dell’erogazione idrica oltre a cali di pressione e fenomeni di intorbidimento dell’acqua distribuita in Via Vittorio Veneto, Via Postale Vecchia, Via San Vito, Via Mazzini, Via Mazzorin, Via Panera, Via Bianchi, Via Rossi, Via Cavour, Via Scirello.

L’intervento, salvo imprevisti, verrà completato entro la serata di oggi, mercoledì 18 febbraio.

Il personale di Lereti attuerà tutte le modalità tecniche e organizzative al fine di limitare il più possibile i disagi per gli utenti.