Pomeriggio con Diadora: innovazione e territorio al centro dell’evento TD Group

Uno showroom trasformato in luogo di incontro, confronto e scoperta. L’evento organizzato da TD Group insieme a Diadora Utility ha portato a Galliate Lombardo un pomeriggio dedicato all’innovazione nel mondo della sicurezza sul lavoro, coinvolgendo aziende, professionisti e operatori del settore.

Ad aprire l’incontro è stato Lorenzo Rollo, responsabile vendite Italia di Diadora Utility, che ha sottolineato il valore della partnership con la realtà varesina. Un rapporto costruito nel tempo, fatto di collaborazione costante e obiettivi condivisi.

Rollo ha evidenziato quanto sia strategico poter incontrare direttamente il cliente finale, grazie al lavoro del distributore: “Il lavoro che stiamo sviluppando con TD Group negli ultimi anni è di grande soddisfazione e l’opportunità di incontrare la clientela di TD Group oggi è un’opportunità che io personalmente apprezzo molto perché chi ci apre le proprie porte per darci la possibilità di incontrare direttamente il cliente finale non solo ci dà la possibilità di chiudere quello spazio che c’è tra noi e il mercato, ma ovviamente di dare una grande mano allo stesso distributore, in questo caso TD Group, per fare al meglio il loro lavoro e il nostro lavoro”.

Dalle radici sportive al mondo safety

Nel corso del pomeriggio è stato ripercorso anche il cammino di Diadora, nata nel 1948 a Montebelluna, cuore del distretto calzaturiero italiano. “Diadora nasce ovviamente dal mondo sport, anche se il primo prodotto di Diadora è una vera e propria calzatura di lavoro, ma nel ’48 quando siamo nati nella zona di Montebelluna il lavoro era normato in modo sicuramente diverso”.

Il brand è cresciuto nel panorama sportivo internazionale, legando il proprio nome a campioni come Björn Borg, Ayrton Senna e Roberto Baggio. Una storia di successo che nel 1998 ha conosciuto una svolta decisiva con l’ingresso nel settore della sicurezza sul lavoro.

“Nel ’98 abbiamo deciso con un’intuizione di chi allora lavorava nella mia azienda di aprire una parte dell’azienda al mondo del safety, della calzatura da lavoro e questa è stata onestamente una grande intuizione perché, come sempre ha fatto Diadora, nel mondo sportivo e nel mondo del safety, abbiamo aggiunto qualcosa non solo al nostro catalogo, ma al mercato vero e proprio.”

Da quell’intuizione è nata Diadora Utility, oggi punto di riferimento per chi cerca calzature antinfortunistiche capaci di coniugare tecnologia, comfort ed estetica. L’innovazione, ha spiegato Rollo, è una scelta continua: “Ogni anno le nostre innovazioni mirano proprio a questo, a sviluppare qualcosa che sul mercato non esiste, non solo con estetica, ma soprattutto con funzionalità, con caratteristiche tecniche e con tanto studio e tanta ricerca alle spalle”.

Un impegno concreto per la provincia

L’iniziativa ha rappresentato un momento di valorizzazione del territorio e delle imprese che vi operano. Non solo presentazione di prodotto, ma occasione di dialogo diretto tra produttore, distributore e utilizzatori finali. A ribadire l’importanza di questo approccio è stato l’imprenditore Diego Trogher, fondatore di TD Group: “Abbiamo una grande attenzione al territorio e questo evento è una opportunità per le persone e per le aziende che lavorano con noi. Avere partnership con realtà storiche e di qualità come Diadora è importante e ci impegniamo con passione per lo sviluppo della nostra provincia”.