Torna “Pedala coi campioni”, appuntamento il prossimo 22 marzo ad Azzio

Si è svolta martedì 24 febbraio, nella prestigiosa cornice del Golf Club Varese di Luvinate, la prima conviviale del nuovo corso del Panathlon Club Varese guidato dal Presidente Luca Broggini. Una serata intensa e partecipata, dedicata al grande ciclismo e ad un nobile progetto di solidarietà. Il focus è stata la storica manifestazione Pedala coi Campioni, nata nel 2001 e pronta a celebrare il prestigioso traguardo dei suoi primi 25 anni. L’edizione 2026 si terrà il prossimo 22 marzo ad Azzio, con importanti novità: percorsi ampliati e diversificati per rendere l’evento sempre più accessibile a tutti gli appassionati, oltre all’apertura al mondo gravel, a conferma della capacità della manifestazione di evolversi e intercettare le nuove tendenze del ciclismo.

Ospiti e relatori d’eccezione sono stati Stefano Zanini e Damiano Cunego, due campioni che hanno scritto pagine importanti del ciclismo internazionale, intervistati dal giornalista sportivo Sergio Gianoli. Stefano Zanini, professionista dal 1991 al 2007, ha conquistato tappe al Giro d’Italia e al Tour de France, oltre a numerosi successi nelle classiche del calendario internazionale. Atleta generoso e combattivo, oggi è apprezzato Direttore Sportivo nel panorama professionistico. Damiano Cunego, tra i corridori italiani più amati degli ultimi vent’anni, ha vinto il Giro d’Italia nel 2004, oltre a classiche monumento come il Giro di Lombardia, affermandosi come uno dei grandi interpreti delle corse a tappe e delle gare di un giorno.

Durante la conviviale è stata ripercorsa la storia della Pedala coi Campioni, sottolineando il suo profondo legame con il territorio e con la solidarietà. È stato annunciato che l’intero ricavato dell’edizione 2026 sarà devoluto alla POLHA Varese, storica associazione varesina impegnata dal 1984 nella promozione dello sport paralimpico, punto di riferimento provinciale e nazionale per l’inclusione attraverso l’attività sportiva.

Ampio spazio è stato dedicato anche al ciclismo professionistico: Zanini e Cunego hanno condiviso aneddoti, curiosità e testimonianze della loro carriera, offrendo ai soci uno sguardo autentico sul dietro le quinte del grande ciclismo, tra sacrifici, emozioni e spirito di squadra.

La serata si è conclusa con un apprezzamento unanime e calorosi applausi da parte dei soci del Panathlon, che con entusiasmo hanno riabbracciato un evento che per Varese rappresenta da sempre un esempio primario di sport vissuto come strumento di solidarietà.

(foto: Claudio Cecchin)