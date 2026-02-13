Varese News

Tornano i “Libri in piazza” per sostenere Saronno Point

Sabato 14 febbraio torna in piazza Libertà il mercatino dei libri usati dell’associazione saronnese

14 Febbraio 2026

Sabato 14 febbraio dalle 9 alle 18 i volontari dell’associazione Saronno Point saranno in piazza Libertà con il mercatino dei libri usati.

Si tratta di libri donati da privati e aziende con cui l’associazione sostiene le attività di supporto e accompagnamento a favore dei malati oncologici e delle altre attività organizzate a della città di Saronno.

Foto di Lynn Greyling da Pixabay

13 Febbraio 2026
