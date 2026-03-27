A Brezzo di Bedero torna “Aperitivo con l’autore”: ospite Fausto Vitaliano
Domenica 29 marzo a Casa Paolo un nuovo appuntamento dedicato alla letteratura: al centro l’intenso romanzo ambientato in Calabria tra memorie, legami e segreti
Un pomeriggio all’insegna della letteratura e dell’incontro: torna a Brezzo di Bedero l’appuntamento con “Aperitivo con l’autore”, iniziativa che coniuga il piacere della lettura con quello della condivisione.
Domenica 29 marzo, alle ore 17, negli spazi accoglienti di Casa Paolo, sarà ospite Fausto Vitaliano, autore del romanzo La via del lupo, pubblicato da Bompiani. Un’occasione per dialogare direttamente con lo scrittore e approfondire i temi di un’opera che si muove tra relazioni complesse, ricordi e identità.
Il libro racconta una storia intensa, attraversata da amicizie profonde e rivalità, segreti che riaffiorano e ferite dell’infanzia che continuano a incidere anche nella vita adulta. Al centro, i legami familiari e il peso del passato, che – come suggerisce il sottotitolo – non smette mai davvero di inseguire chi prova a lasciarselo alle spalle.
A fare da sfondo è la Calabria, terra aspra e affascinante, che nel romanzo assume un ruolo centrale, trasformandosi da semplice ambientazione a elemento narrativo capace di influenzare destini e scelte dei protagonisti.
L’incontro rappresenta un’opportunità per entrare nel laboratorio creativo dell’autore, scoprire cosa si cela dietro la scrittura e confrontarsi sui temi che attraversano il romanzo. Come da tradizione della rassegna, la serata proseguirà con un momento conviviale, pensato per favorire il dialogo tra pubblico e autore in un clima informale.
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