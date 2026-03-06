A Castronno si canta Sanremo con il Coro Solevoci

A Materia si canta insieme. Venerdì 6 marzo lo spazio culturale di VareseNews a Castronno ha ospitato una nuova serata di Dove si canta, l’iniziativa del Coro Solevoci nata da un’idea di Fausto Caravati che invita il pubblico a mettersi in gioco e cantare in gruppo. Guidati dalla vocal coach Federica Rini e accompagnati alla tastiera da Christian Tassi, i partecipanti hanno intonato una selezione di brani dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, trasformando la sala in un grande coro.

Una serata per cantare insieme

L’appuntamento fa parte di un format ormai consolidato: non un concerto, ma un’esperienza in cui il pubblico è il vero protagonista. A dare il benvenuto è stato il giornalista di VareseNews Marco Tresca, che ha sottolineato lo spirito dell’iniziativa. «Questa collaborazione – ha spiegato – è un regalo che ci facciamo tutti. Loro per fortuna si divertono, ma mettono a disposizione una passione e un’energia pazzesche. E credo che questa cosa contagi molti, perché le persone si iscrivono già alla serata successiva».

La guida della vocal coach

A condurre la serata è stata come sempre Federica Rini, che ha accolto i partecipanti spiegando lo spirito dell’incontro:

«Io non sono qui per fare un concerto, ma per far cantare voi».

Prima di iniziare con i brani, la vocal coach ha guidato il pubblico in alcuni esercizi di riscaldamento vocale e di respirazione per scoprire e usare meglio la propria voce. Un momento leggero e coinvolgente che ha rotto il ghiaccio, preparando la sala alla parte più musicale della serata.

Le canzoni di Sanremo cantate dal pubblico

Con l’accompagnamento al pianoforte di Christian Tassi, i partecipanti hanno poi affrontato una piccola scaletta di brani tratti dall’ultima edizione del Festival di Sanremo: Che fastidio, Tu mi piaci tanto, Magica favola, Stupida sfortuna e Per sempre sì.

Il risultato è stato un vero e proprio coro, con decine di voci che si sono unite seguendo le indicazioni della vocal coach. Come da tradizione dell’evento, la serata si è conclusa con la registrazione di un breve video finale della performance.

Un format che continua a crescere

Dove si canta è diventato negli ultimi mesi uno degli appuntamenti più partecipati di Materia. La formula semplice – cantare insieme, senza bisogno di essere professionisti – continua ad attirare persone di tutte le età, alcune alla prima esperienza e altre ormai affezionate alla “squadra” che si ritrova a ogni incontro.

E a giudicare dalle iscrizioni già arrivate per le prossime date, la voglia di cantare insieme a Castronno non sembra destinata a diminuire.