A Cuveglio la proiezione di “Figli” di Giuseppe Bonito

Venerdì 20 marzo, si svolgerà la seconda proiezione della rassegna di cineforum, realizzata dal Comune di Cuveglio con la collaborazione di FilmStudio90, realtà varesina attiva nella promozione della cultura cinematografica fin dal 1990. Infatti dopo il successo di pubblico per “L’orchestra stonata” con circa 150 spettatori, questa volta verrà presentato “Figli” di Giuseppe Bonito, una commedia amara e lucidissima che tra risate e ferite quotidiane, parla della difficoltà di essere genitori in Italia oggi. “Figli” racconta, con ironia e verità, la fatica invisibile delle coppie, strette tra precarietà, solitudine e amore che resiste.

Tutti gli appuntamenti, a ingresso libero e con inizio alle 20.45, avverranno in sala polivalente a Cuveglio, in via per Duno 4, ma con entrata da piazza Marconi, e saranno accompagnati dal regista e critico cinematografico Alessandro Leone, che guiderà il pubblico in un momento di presentazione e dialogo al termine delle proiezioni.

Il programma completo del cineforum 2026

Venerdì 20 febbraio, ore 20.45, già proiettato, L’orchestra stonata di Emmanuel Courcol (Francia, 2024),

Venerdì 20 marzo, ore 20.45

Figli di Giuseppe Bonito (Italia, 2020)

Venerdì 24 aprile, ore 20.45

Belfast di Kenneth Branagh (Gran Bretagna, 2021)

Venerdì 5 giugno, ore 20.45

Il maestro che promise il mare di Patricia Font (Spagna, 2023)