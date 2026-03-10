A Rescaldina un incontro pubblico sulla riforma della giustizia e le ragioni del “sì” al referendum

Incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia e alle ragioni del “sì” al referendum martedì 10 marzo alle 20.45 all’auditorium comunale di via Matteotti a Rescaldina. La serata sarà introdotta da Luca Perotta, capogruppo di Cambia Rescaldina e segretario comunale di Fratelli d’Italia, e da Alessandro Cattaneo, segretario comunale di Forza Italia.

A moderare l’incontro saranno Fabio Gasparri del Comitato Sì Alto Milanese e l’avvocato Carmelo Ferraro, direttore dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Interverranno diversi esponenti del mondo politico e giuridico: l’avvocato Luigi Giuliano del Comitato nazionale Sì dei Socialisti, l’avvocato Giulio Gallera, presidente del Comitato lombardo per il Sì e consigliere regionale di Forza Italia, l’avvocato Vera Cocucci, fondatrice del Comitato lombardo per il Sì e consigliera metropolitana di Forza Italia, l’avvocato Maira Cacucci, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, l’avvocato Alessandro Osnato del Comitato Sì Articolo 111 e Silvia Scurati, consigliera regionale della Lega.