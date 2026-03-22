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A4 Milano-Brescia, chiusure notturne ad Agrate, Cavenago e Monza

Interventi di manutenzione sulla A4 tra il 25 e il 28 marzo: previste chiusure notturne agli svincoli di Agrate, Cavenago e Monza. Ecco orari, motivazioni e percorsi alternativi consigliati

barriere autostrada

Sulla A4 Milano-Brescia sono in programma nei prossimi giorni alcune chiusure notturne per consentire attività di ispezione e manutenzione della rete autostradale. Gli interventi interesseranno le stazioni di Agrate, Cavenago e Monza in fasce orarie notturne.

Nel dettaglio, dalle 2:00 alle 4:00 di mercoledì 25 marzo sarà chiusa la stazione di Agrate in uscita per chi proviene da Milano, per lavori sulla segnaletica orizzontale. In alternativa, si consiglia di uscire a Sesto San Giovanni viale Italia (A52 Tangenziale nord) oppure a Cavenago.

Successivamente, dalle 22:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 marzo, sarà chiusa la stazione di Cavenago in entrata in entrambe le direzioni, per interventi sulle barriere di sicurezza. Gli automobilisti diretti verso Milano potranno utilizzare gli ingressi di Agrate o Sesto San Giovanni, mentre verso Brescia sono consigliate le stazioni di Trezzo o Agrate.

Infine, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 5:00 di sabato 28 marzo, sarà chiusa l’uscita di Monza per chi proviene da Brescia, sempre per lavori sulle barriere di sicurezza. In questo caso, le uscite alternative indicate sono Sesto San Giovanni e Agrate.

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Pubblicato il 22 Marzo 2026
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