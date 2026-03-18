Ceriano Laghetto, in Consiglio comunale le nuove regole per il verde e gli orti urbani

Seduta mattutina per il Consiglio comunale di Ceriano Laghetto, convocato per sabato 21 marzo alle 10, nella sala consiliare del Palazzo Municipale.

Tre i punti all’ordine del giorno. Si parte con l’approvazione del nuovo regolamento del verde. Si tratta di uno strumento che definirà in modo più preciso le modalità di gestione delle aree verdi, degli alberi e degli arbusti, sia nelle proprietà pubbliche sia in quelle private. Un tema rilevante per il decoro urbano e la tutela ambientale, che punta a dare regole chiare per la manutenzione e la salvaguardia del patrimonio verde cittadino.

Si discuterà poi il regolamento per la gestione degli orti urbani, un ambito che negli ultimi anni ha visto crescere l’interesse da parte dei cittadini. Il documento servirà a disciplinare l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi dedicati, con l’obiettivo di favorire pratiche sostenibili e momenti di socialità legati alla coltivazione.

Infine, il Consiglio sarà chiamato a prendere atto delle modifiche statutarie approvate dal consiglio di amministrazione della Fondazione Focris, la Fondazione Casa di Riposo Intercomunale di Saronno. Un passaggio che riguarda quindi anche i servizi socio-assistenziali del territorio e i rapporti tra i comuni coinvolti nella gestione della struttura.