Un’ostetrica a casa per i neogenitori: a Ceriano Laghetto parte il nuovo servizio gratuito

Il Comune di Ceriano Laghetto ha attivato un nuovo servizio dedicato alle famiglie con bambini appena nati. Si chiama “A casa con te” ed è un servizio gratuito di assistenza ostetrica domiciliare pensato per accompagnare i neogenitori nelle prime settimane dopo la nascita di un figlio.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie residenti con bambini nati nel corso del 2026 e nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto in una fase della vita particolarmente intensa e delicata.

Un aiuto a domicilio per le prime settimane

Grazie alla collaborazione con Croce Azzurra OVD di Rovellasca, le famiglie che aderiranno al progetto potranno ricevere direttamente a casa la visita di un’ostetrica professionista.

Durante gli incontri sarà possibile ricevere assistenza su diversi aspetti del periodo post parto: dal monitoraggio del benessere di mamma e neonato al supporto all’allattamento, fino ai consigli pratici per la gestione quotidiana del bambino.

Il servizio prevede anche momenti di ascolto e confronto con i genitori, offrendo uno spazio per condividere dubbi e difficoltà che spesso emergono nei primi giorni dopo la nascita.

Il sostegno del Comune alle famiglie

«La nascita di un figlio è uno dei momenti più importanti nella vita di una famiglia ma è anche un periodo in cui possono emergere dubbi, stanchezza e bisogno di supporto – spiega l’assessora all’Infanzia e alle Politiche sociali Francesca Sulis – Con questo servizio vogliamo far sentire alle famiglie la vicinanza della comunità, offrendo un aiuto professionale direttamente a casa, proprio quando serve di più».

L’iniziativa si inserisce nel percorso dell’amministrazione comunale per rafforzare i servizi dedicati ai più piccoli e ai loro genitori. «Crediamo molto nelle politiche che mettono al centro le famiglie e i bambini. Costruire una comunità che cresce significa anche accompagnare i genitori nei momenti più delicati della vita familiare. Con “A casa con te” Ceriano Laghetto compie un passo concreto in questa direzione».

Come richiedere il servizio

Il servizio “A casa con te” è completamente gratuito. Per informazioni o per richiedere l’assistenza è possibile consultare il sito del Comune di Ceriano Laghetto oppure contattare il numero 375 8286120.