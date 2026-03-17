La benemerenza della FIGC per i 50 anni dell’ASD Ceriano Laghetto
Domenica al campo sportivo di Ceriano Laghetto la consegna del riconoscimento. Durante l’evento spazio anche ai protagonisti della storia del club e ai giovani del settore giovanile, simbolo del futuro della società
Una giornata di sport che si è trasformata in un momento di festa e riconoscimento per tutta la comunità. Domenica, al campo sportivo di Ceriano Laghetto, prima della gara di Promozione tra Ceriano e SC United, si è svolta la cerimonia di consegna della benemerenza per i 50 anni di attività dell’ASD Ceriano Laghetto, traguardo raggiunto dalla società nel 2023.
Un riconoscimento nazionale
Nei giorni precedenti alla cerimonia, il presidente Alberto Basilico si era recato a Roma per ritirare il prestigioso riconoscimento, consegnato dal presidente della FIGC Gabriele Gravina e dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete.
Un riconoscimento che premia mezzo secolo di attività sportiva e sociale, testimoniando il ruolo del club nel territorio.
La cerimonia al campo sportivo
La celebrazione è proseguita domenica davanti al pubblico di casa. Sul campo di Ceriano Laghetto, il presidente Basilico, insieme a Valentina Battistini, presidente della Federazione lombarda LND, ha consegnato la pergamena celebrativa al presidente Sala, figura storica della società, protagonista di oltre quarant’anni di impegno e passione.
Durante la cerimonia è stato evidenziato anche il lavoro dell’attuale dirigenza, con la vicepresidente Michela Pintauro, il direttore generale Luca Pettinari, che ha anche svolto il ruolo di speaker, e l’intero consiglio direttivo, impegnati a portare avanti le attività del club.
Una storia costruita da tante persone
Nel corso dell’evento sono state ricordate tutte le persone che negli anni hanno contribuito alla crescita dell’ASD Ceriano Laghetto, costruendo una storia lunga cinquant’anni fatta di sport, volontariato e legame con il territorio.
La cerimonia si è conclusa con l’ingresso in campo delle squadre accompagnate dai ragazzi del settore giovanile, simbolo della continuità e del futuro della società.
Alla consegna della benemerenza erano presenti anche il sindaco Massimiliano Occa e il consigliere delegato allo sport Daniele Agazzi, che ha sottolineato il significato dell’iniziativa: «Questo riconoscimento celebra non solo la storia di una società, ma il valore educativo e sociale che lo sport porta ogni giorno nella nostra comunità – ha detto il consigliere Agazzi – Cinquant’anni e più di attività significano passione, volontariato e crescita per generazioni di ragazzi: un patrimonio che va senz’altro celebrato».
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