Ciclista investito all’incrocio tra via Cappuccini e via Schuster a Gallarate
Nuovo incidente in un punto particolarmente pericoloso, già teatro di un mortale
Un uomo di 56 anni, che si muoveva in bici, è rimasto ferito dopo esser stato investito da un veicolo all’incrocio tra via Schuster e via Cappuccini a Gallarate, un punto che continua a rivelarsi particolarmente pericoloso, nonostante gli interventi fatti anche di recente.
L’incidente è avvenuto poco prima delle 10.30 di lunedì mattina, sul posto sono arrivati Polizia Locale, ambulanza della Croce Rossa gallaratese e automedica, attivati in “codice rosso”, perché l’urto è stato violento.
Effettivamente l’uomo ha riportato traumi significativi, ma non è in immediato pericolo di vita. È stato portato al vicino ospedale Sant’Antonio Abate.
Il punto, come detto, è noto per la pericolosità: l’incrocio è regolato da una rotatoria, ma – specie venendo dalla strada principale (via Fermi-Schuster) – viene spesso impegnato ad alta velocità dai veicoli in transito. Il 17 agosto 2023 qui era morto Michele Valente, travolto da un’auto mentre transitava con il suo scooter e deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate.
A seguito di quell’incidente il Comune di Gallarate era intervenuto con un restringimento all’ingresso della rotatoria per abbassare la velocità in ingresso, analogamente a quanto già fatto su altre rotonde sullo stesso asse stradale (Sempione-via Carlo Noè-largo Verrotti-via Fermi). Da allora si sono comunque registrati altri incidenti, alcuni di una certa gravità, come quello che aveva coinvolto un rider che andava da Cardano a Gallarate su via Cappuccini, nel settembre scorso.
