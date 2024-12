Una mattina di chiusura per completare il “restringimento” di via Schuster a Gallarate

Mattina di traffico e deviazioni in Via Schuster a Gallarate, asse che porta alla superstrada 336, per la creazione dei nuovi “restringimenti” alla rotonda di via Cappuccini.

Se già era stata introdotta (dopo l’ultimo grave incidente, mortale) una riduzione da due corsie a una sulla carreggiata proveniente dalla superstrada, ora viene aggiunto anche il restringimento della carreggiata proveniente dal centro città e viene resa definitiva quella sperimentata nell’ultimo anno.

«La deviazione si è dimostrata efficace, da allora non abbiamo avuto più nessun incidente» dice l’assessore Sandro Rech. «Per questo viene confermata ed estesa». La soluzione delle riduzioni da due a una corsia in corrispondenza delle rotatorie secondo Rech, sarebbe la soluzione ideale su tutti gli assi a doppia carreggiata «ma purtroppo dobbiamo fare i conti con i dané».

Il cantiere su via Schuster e il piccolo memoriale che ricorda Michele Valente, morto nell’agosto del 2023 in sella al suo scooter, travolto alla rotonda da un’auto in transito sulla strada principale

La soluzione è stata criticata da alcuni perché riduce la capacità di ingresso nelle rotonde, ma d’altra parte ha un suo senso perché rallenta i veicoli all’ingresso della rotatoria. Ovviamente si tratta di due aspetti in contrasto uno con l’altro, qui si è data la priorità alla sicurezza stradale.

Per completare l’allestimento della riduzione di carreggiata, già avviato nei giorni scorsi, è stata chiusa nella mattina di mercoledì la carreggiata direzione 336, con deviazione del traffico verso la “tangenzialina” e via Cappuccini/via Torino, con qualche disagio nelle ore di punta (la deviazione era segnalata solo in corrispondenza della chiusura). In ogni caso l’intervento si è concluso poi nel pomeriggio.