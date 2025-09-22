Rider investito da un’auto a Gallarate

Un incidente si è verificato lunedì 22 settembre all’incrocio tra via Schuster e via Cappuccini, tra Arnate di Gallarate e Cardano al Campo, dove un rider in bicicletta elettrica è stato investito da un’auto.

Immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Gallarate e di un’ambulanza, che hanno prestato i primi soccorsi al 29enne.

Le condizioni del rider non sono ancora note. La Polizia Locale di Gallarate sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.