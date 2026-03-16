Elezioni comunali a Luino, Andrea Pellicini è il candidato del centrodestra
L’anticipazione arriva dal presidente del circolo luinese di Fratelli d’Italia, Dario Sgarbi. L’ufficializzazione della candidatura è attesa dopo il referendum del 22 e 23 marzo
Andrea Pellicini sarà il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative. Ad anticiparlo è Dario Sgarbi, presidente del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, che ha indicato l’ex sindaco come la figura scelta dalla coalizione per la corsa alla guida della città.
L’ufficializzazione della candidatura è prevista nel corso di una conferenza stampa che si terrà dopo la chiusura del referendum in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo.
In quell’occasione verrà quindi confermata formalmente la scelta del centrodestra di puntare su Pellicini. Concluso il passaggio referendario, prenderà infatti il via anche la fase di presentazione della proposta politica e della squadra che accompagnerà la candidatura alle prossime elezioni amministrative.
Secondo quanto spiegato da Sgarbi, attorno alla candidatura è stato costruito un gruppo ritenuto solido per competenze ed esperienza, con la presenza non solo di esponenti dei partiti della coalizione ma anche di figure provenienti dalla società civile e con profili tecnici.
L’obiettivo, ha aggiunto, è affrontare la campagna elettorale con un confronto sui programmi e sulle prospettive per il futuro della città, auspicando una competizione basata su un dialogo leale tra le diverse proposte in campo.
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