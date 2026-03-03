Varese News

Tempo Libero

Ispra

L’8 marzo a Ispra con una passeggiata in riva al lago per aiutare le donne operate al seno

Si parte da via Marconi per raggiungere il Sasso Cavallazzo a Ranco. Ritorno a mezzogiorno con aperitivo

Reportage acli Ispra
Turismo, Gite ed Escursioni

08 Marzo 2026

In occasione della Festa della Donna, domenica 8 marzo, il comitato Andos di Ispra organizza CamminAndos, una passeggiata da Ispra a Ranco con tappa al suggestivo Sasso Cavallazzo. L’iniziativa unisce attività all’aria aperta e momento conviviale, con ritrovo alle 9:30 in via G. Marconi 14 a Ispra e rientro previsto intorno alle 12:00 con aperitivo offerto.

Una camminata sul lago per la Festa della Donna

La proposta è pensata per celebrare l’8 marzo camminando lungo uno dei tratti più panoramici del Lago Maggiore. L’evento è promosso da Andos (Associazione nazionale Donne operate al Seno) di Ispra: associazione che sostiene le donne operate al seno e attiva nella sensibilizzazione sui temi della salute femminile.

Orari e modalità di partecipazione

Il programma della mattinata comincia alle 9:30 col ritrovo in via G. Marconi 14 a Ispra. La partenza della passeggiata è alle 10:00, mentre il ritorno è previsto alle 12:00. Al termine della camminata, è il momento di rilassarsi con un bell’aperitivo in compagnia nella sede di Andos offerto dall’associazione.

Per esigenze organizzative è richiesta la pre-iscrizione entro il 5 marzo, inviando un sms al numero 39334251382. La partecipazione è a offerta libera ed è prevista la possibilità di tesserarsi all’associazione.

Organizzato da

3 Marzo 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.