L’8 marzo a Ispra con una passeggiata in riva al lago per aiutare le donne operate al seno

In occasione della Festa della Donna, domenica 8 marzo, il comitato Andos di Ispra organizza CamminAndos, una passeggiata da Ispra a Ranco con tappa al suggestivo Sasso Cavallazzo. L’iniziativa unisce attività all’aria aperta e momento conviviale, con ritrovo alle 9:30 in via G. Marconi 14 a Ispra e rientro previsto intorno alle 12:00 con aperitivo offerto.

Una camminata sul lago per la Festa della Donna

La proposta è pensata per celebrare l’8 marzo camminando lungo uno dei tratti più panoramici del Lago Maggiore. L’evento è promosso da Andos (Associazione nazionale Donne operate al Seno) di Ispra: associazione che sostiene le donne operate al seno e attiva nella sensibilizzazione sui temi della salute femminile.

Orari e modalità di partecipazione

Il programma della mattinata comincia alle 9:30 col ritrovo in via G. Marconi 14 a Ispra. La partenza della passeggiata è alle 10:00, mentre il ritorno è previsto alle 12:00. Al termine della camminata, è il momento di rilassarsi con un bell’aperitivo in compagnia nella sede di Andos offerto dall’associazione.

Per esigenze organizzative è richiesta la pre-iscrizione entro il 5 marzo, inviando un sms al numero 39334251382. La partecipazione è a offerta libera ed è prevista la possibilità di tesserarsi all’associazione.