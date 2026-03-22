Limbiate dice addio a don Massimo Donghi

I fedeli di Limbiate piangono la scomparsa di don Massimo Donghi, parroco e responsabile della Comunità pastorale Maria Regina Del Rosario.

Don Massimo Donghi era nato a Seregno nel 1970 ed era stato ordinato Sacerdote nel giugno del 1996 dall’allora Arcivescovo Cardinale Carlo Maria Martini.

Nel 2015 era stato nominato parroco e responsabile della Comunità pastorale Maria Madre della Chiesa in Cassina De’ Pecchi. Nel 2024 è poi diventato parroco e responsabile della Comunità pastorale Maria Regina Del Rosario di Limbiate: incarico pastorale che ha ricoperto solo per due anni.

La scorsa estate lui stesso aveva annunciato ai fedeli di avere un tumore all’esofago. La malattia lo ha portato via in breve tempo.

La sera di domenica 22 marzo alle 21:00 è fissata la recita del santo rosario. Le esequie saranno celebrate mercoledì 25 marzo alle 16:00 nella Chiesa di San Giorgio, presiedute dall’arcivescovo Mario Delpini.