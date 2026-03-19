Milano Marathon, il Centro Gulliver corre per la salute mentale

La sfida è sportiva, ma l’obiettivo è profondamente terapeutico. Anche per l’edizione 2026, il Centro Gulliver di Varese conferma la sua partecipazione alla Milano Marathon, in programma domenica 12 aprile.

Quest’anno la storica realtà varesina scende in campo con una motivazione specifica: sostenere il progetto “Sport e Bellezza”. Si tratta di un’iniziativa nata per integrare l’attività fisica strutturata all’interno dei percorsi di cura dei pazienti ospiti della comunità, promuovendo il benessere psicofisico e la salute mentale.

Lo sport come medicina

Secondo il modello terapeutico del Gulliver, lo sport non è solo svago, ma uno spazio protetto e accompagnato da professionisti in cui i pazienti possono riprendere contatto con il proprio corpo e con le proprie emozioni. Un tassello fondamentale nel percorso di rinascita e recupero dalle fragilità.



Come sostenere l’iniziativa

Nonostante l’entusiasmo sia alle stelle, la partecipazione attiva ha già raggiunto il limite: i posti disponibili per le staffette sono infatti andati esauriti in tempi record.

Tuttavia, è ancora possibile “correre” simbolicamente al fianco del Centro. Chiunque lo desideri può contribuire alla causa attraverso una donazione libera dedicata proprio al progetto “Sport e Bellezza”. I fondi raccolti permetteranno di potenziare le attività sportive e le attrezzature a disposizione degli ospiti, aiutandoli ad affrontare con nuova energia il proprio cammino di cura.

https://www.retedeldono.it/progetto/corri-con-noi-sport-e-bellezza