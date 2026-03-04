Nel Parco Pineta la seconda “mattina di volontariato forestale” con il WWF Insubria

Le foreste del Parco Pineta chiamano a raccolta i cittadini per una mattinata dedicata alla natura e alla cura del territorio. Sabato 7 marzo, ad Appiano Gentile, riprendono gli appuntamenti del primo semestre 2026 dedicati al volontariato forestale. L’iniziativa, aperta a tutti, punta a coinvolgere i residenti in un’attività concreta di miglioramento della biodiversità locale, offrendo allo stesso tempo l’occasione di scoprire da vicino le caratteristiche del paesaggio boschivo che circonda l’abitato.

Piantumazione e biodiversità sul sentiero 543

Il ritrovo è fissato per le ore 8:45 presso Cascina Fornace, in via Alcide De Gasperi. Da lì i volontari si sposteranno verso l’area recentemente riqualificata ai margini del sentiero 543, dove l’obiettivo della mattinata sarà la piantumazione di nuove essenze. Si tratta di un intervento mirato non solo a rinfoltire il patrimonio arboreo, ma a creare un ecosistema più resiliente e ricco, capace di sostenere la fauna locale e offrire un ambiente più sano per chi frequenta i sentieri del parco.

Istruzioni pratiche per i partecipanti

Le attività, che si concluderanno intorno alle 12:00, sono accessibili a chiunque abbia voglia di dedicare qualche ora al mese alla tutela dell’ambiente. Per partecipare non sono richieste competenze specifiche, ma l’organizzazione suggerisce di presentarsi con un’attrezzatura adeguata: guanti da lavoro o da giardinaggio e calzature adatte a terreni che potrebbero risultare fangosi. Chi ne ha la possibilità può portare con sé strumenti propri come pale, cesoie o roncole per agevolare le operazioni di scavo e pulizia.

Informazioni e adesioni

Trattandosi di un’attività di gruppo coordinata, è gradita la comunicazione preventiva della propria partecipazione. Gli organizzatori ricordano inoltre che i minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto. Per avere maggiori informazioni o per confermare la propria presenza è possibile contattare il signor Maurizio al numero 331 2976315 oppure inviare una mail all’indirizzo wwfvareseinsubria@gmail.com.