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Nuove aree gioco al Parco Zanzi, a Villa Augusta e a Villa Toeplitz: sette offerte per la gara del Comune

Nominata la commissione giudicatrice che deciderà chi si aggiudicherà l'appalto. La procedura avviata a dicembre scorso

pinocchio parco zanzi schiranna

Il Comune di Varese si appresta a rinnovare le aree gioco per bambini in tre dei suoi parchi più frequentati: il parco Luigi Zanzi, Villa Augusta e Villa Toeplitz.

Sette imprese hanno presentato offerta entro la scadenza prevista dal bando, e ora la macchina amministrativa si mette in moto per scegliere il contraente: il dirigente dell’Area Lavori Pubblici ha nominato la commissione giudicatrice che avrà il compito di valutare le proposte pervenute, commissione composta dal dirigente dell’area Bellocchi in qualità di presidente, da Chiara Barolo e da Ilaria Merico come commissari.

La procedura era stata avviata a dicembre 2025, con la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulle principali piattaforme telematiche previste dalla normativa. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando non solo il prezzo ma anche la qualità tecnica delle soluzioni proposte.

Le nuove attrezzature dovranno rispettare le normative di sicurezza vigenti e andranno a sostituire quelle attualmente presenti nelle tre aree verdi.

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Pubblicato il 25 Marzo 2026
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