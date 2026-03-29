Rmfonline, un nuovo numero tra referendum, sanità e storie dal territorio

È online il nuovo numero di Rmfonline, il settimanale di Radio Missione Francescana, consultabile gratuitamente sul sito www.rmfonline.it. Un numero ricco di spunti che attraversa politica, attualità, cultura e territorio, con firme e riflessioni che offrono chiavi di lettura diverse sull’attualità.

Dalla politica al clima del Paese

In apertura l’editoriale di Massimo Lodi, “Cambiamo stadio”, parte dall’esito del referendum per allargare lo sguardo al clima politico nazionale. Un invito a superare le contrapposizioni e a ritrovare uno spirito più unitario, capace di mettere al centro il confronto e il futuro del Paese.

Sempre sul fronte politico, Giuseppe Adamoli analizza il risultato referendario e il significato del voto, soffermandosi sul rapporto tra cittadini, governo e magistratura. Nella sezione “Apologie paradossali”, Costante Portatadino propone invece una riflessione a più voci sulle prospettive della politica italiana dopo il voto e sulle possibili mosse del governo.

Dall’America all’economia globale

Lo sguardo si sposta poi oltre oceano con Franco Ferraro, che racconta il “doppio schiaffo” a Elon Musk tra Stati Uniti e Francia, tra sentenze e indagini che mettono in discussione il comportamento del magnate.

Sanità e territorio

Ampio spazio anche ai temi locali. Sandro Frigerio firma un approfondimento sugli Stati Generali della Salute alle Ville Ponti: un appuntamento importante, ma segnato da assenze eccellenti. Tra le voci presenti, quelle dei governatori Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga, con riflessioni su sanità, organizzazione e futuro del sistema.

Cultura, scuola e memoria

La cultura trova spazio nell’articolo di Margherita Giromini dedicato a Gianni Rodari, protagonista di numerose iniziative nel Varesotto. Un’occasione per rileggere l’attualità del suo pensiero e dei suoi testi, capaci ancora oggi di parlare a nuove generazioni.

Fede e testimonianze

Tra i contributi più intensi, il racconto di Francesco Anfossi sulla conversione di Umberto Bossi, attraverso la testimonianza del parroco di Luino don Cesare Zuccato. Una narrazione che mette in luce un percorso personale e spirituale poco conosciuto.

Sport e memoria storica

Claudio Piovanelli ripercorre invece la carriera di Dodo Rusconi, protagonista della grande stagione della Pallacanestro Varese, tra ricordi, aneddoti e successi che hanno segnato un’epoca.

Lavoro e informazione

Sergio Redaelli affronta il tema dello sciopero dei giornalisti e del rinnovo del contratto, tra tensioni con gli editori e questioni aperte sul futuro della professione.

Chiesa e scenari internazionali

Nella sezione dedicata alla Chiesa, Pietro Carletti racconta la nomina di Anton Kappler come aiutante di camera del Papa, mentre Paolo Cremonesi descrive l’imponente partecipazione all’ostensione di San Francesco ad Assisi.

Ambiente e futuro

Spazio anche all’ambiente con Arturo Bortoluzzi, che approfondisce il modello delle ASFO per la gestione dei boschi, e a Mario Agostinelli che propone una riflessione sulla geotermia come alternativa al nucleare.

Varese e le sue prospettive

Chiude il numero l’intervista di Sandro Frigerio a Luca Paris sul futuro dell’università a Varese, tra ipotesi di sviluppo e confronto politico in città. Un numero, dunque, che intreccia temi locali e scenari globali, offrendo ai lettori uno sguardo articolato sull’attualità.